Jedną z największych kontrowersji było wprowadzenie ograniczeń co do możliwości zgłaszania zarzutu potrącenia. Czy zatem art. 2031 k.p.c. zostanie uchylony, czy też zastąpiony jakąś nową regulacją?

Potrącenie w procesie cywilnym czekają spore zmiany. Art. 2031 k.p.c. stał się przedmiotem ostrej i w przeważającej mierze trafnej krytyki, choć – co będę zawsze podkreślał – stanowi on wyraz dostrzeżenia ważkiego problemu, jakim jest ryzyko znaczącego przedłużenia postępowania w razie pozostawienia furtki dla niekontrolowanego podnoszenia zarzutu potrącenia w końcowej fazie postępowania. Nad zmianami w tej materii pracowaliśmy długo i z namysłem, poszukując takich opcji, które właściwie wyważałyby interesy stron. Po pierwsze, zdecydowaliśmy się odstąpić od sztywnych ograniczeń przedmiotowych i czasowych w zakresie podnoszenia zarzutu potrącenia, przewidzianych w art. 2031. Potrącenie upraszcza obrót, zmniejsza liczbę potencjalnych sporów sądowych, a dotychczasowe bariery były zbyt sztywne.

Po drugie, nowelizacja przewiduje, że jeżeli zasadność zarzutu potrącenia jest wątpliwa, sąd będzie mógł wydać wyrok uwzględniający powództwo, podlegający zaskarżeniu na zasadach ogólnych, a rozstrzygnięcie zarzutu potrącenia pozostawić do drugiego etapu postępowania. Ocena, czy skorzystać z tej możliwości, będzie należeć do sądu. To zarazem novum i nie-novum, bo idea ta nawiązuje do znanych kodeksowi instytucji, takich jak wyrok wstępny i częściowy, a jednocześnie powinna zapewnić należytą ochronę interesowi zarówno powoda, jak i pozwanego.

Po trzecie, jeżeli sąd rozpozna zarzut potrącenia, rozstrzygnięcie co do wierzytelności będącej podstawą zarzutu będzie objęte powagą rzeczy osądzonej. Zmiana ta ma doniosły charakter, domyka lukę pozostawioną jeszcze przez międzywojennych kodyfikatorów i wychodzi naprzeciw postulatom nauki oraz praktyki. Po czwarte, nowela poddaje elastycznym ograniczeniom zarzut potrącenia w postępowaniu apelacyjnym. I wreszcie, Komisja proponuje, aby podniesienie zarzutu potrącenia wiązało się z opłatą. Niższą niż w przypadku pozwu, ale jednak opłatą, co powinno stanowić tamę wobec instrumentalnego zgłaszania zarzutu potrącenia w celu odwleczenia rozstrzygnięcia sprawy.

Wiadomo, że zostanie zlikwidowane postępowanie odrębne „z udziałem konsumentów”. Nie jest tajemnicą, że nie jest pan zwolennikiem również postępowania gospodarczego, lecz podczas ostatniej rozmowy nie wykluczał pan, że zostanie ono utrzymane i co najwyżej zmodyfikowane. Na czym stanęło?

Na utrzymaniu postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych aż do drugiej fazy zmian kodeksu postępowania cywilnego, za to z wydłużeniem i uelastycznieniem terminów do powoływania faktów i dowodów. Nie ukrywam, że to trudne rozstrzygnięcie, ponieważ powrót w 2019 r. do odrębnej ścieżki procesowej w sprawach gospodarczych był głębokim błędem. Na obecnym etapie rozumiem jednak i popieram decyzję o tymczasowym zachowaniu tego postępowania. Stoi za nią słuszna obawa o niewydolność regulacji zmierzających do koncentracji materiału procesowego, przewidzianych w przepisach ogólnych, a w konsekwencji ryzyko wydłużenia czasu trwania postępowań w sprawach gospodarczych. Nie możemy sobie na to pozwolić.

Przypomnę, że gdy w roku 2012 zniesiono postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, uczyniono to jednocześnie z wprowadzeniem nowych ogólnych przepisów mających skłaniać strony do szybkiego powoływania faktów i dowodów. Nie chcemy teraz wracać wprost do tych rozwiązań, bo od tego czasu wiele się zmieniło i dostrzegamy także ich wady. Na zaprojektowanie nowych, całościowych regulacji w tej materii trzeba więcej czasu, a zmiany przewidziane w projekcie nie powinny, a niekiedy po prostu nie mogą już dłużej czekać.