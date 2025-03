Co więcej, może być ona (i mam nadzieję, że jest) wykorzystywana przez Komisję Europejską w negocjacjach z państwami trzecimi dotyczącymi wzajemnego otwarcia rynków jako argument czy też środek nacisku. Mimo to nie neguję potrzeby wprowadzenia do prawa zamówień publicznych przepisów regulujących tę problematykę. Zależy mi tu jednak nie tyle na ochronie interesu wykonawców z państw trzecich (mówiąc wprost, interes ten jest mi obojętny), ile na minimalizacji ryzyka wystąpienia po stronie zamawiających zjawisk patologicznych (zwłaszcza korupcji), które zawsze rośnie tam, gdzie pojawia się przestrzeń dla arbitralności instytucji publicznych.

Podobnie jak Kalikst Nagel dostrzegam trzy możliwe kierunki takiej regulacji: „domniemanie zgody na udział wykonawców z państw trzecich”, „domniemanie braku takiej zgody” oraz rozwiązanie pośrednie, tj. „obowiązek wyraźnego określenia w dokumentach zamówienia, czy zamawiający dopuszcza, czy nie dopuszcza udziału wykonawców z państw trzecich”. W przeciwieństwie do autora odrzucam dwie pierwsze możliwości. Każde „domniemanie” wprowadzone ustawą nie byłoby prostym wykonaniem wyroku TSUE. Przyjęcie „domyślnego” rozwiązania w drodze generalnego aktu prawnego będzie wkroczeniem państwa członkowskiego w sferę kompetencji wyłącznych Unii. W wyroku w sprawie C-266/22 (Qingdao) prawo rumuńskie zostało uznane za wkroczenie w tę sferę nie dlatego, że nakładało na zamawiających obowiązek wykluczenia wykonawców z państw trzecich, lecz – moim zdaniem – dlatego, że regulowało kwestię zastrzeżoną dla UE, ewentualnie instytucji zamawiających.

Wykonawcy z państw trzecich. Jak uregulować ich udział?

Pozostaje zatem trzecia możliwość, czyli ustawowe zobowiązanie zamawiających do określenia warunków zamówienia dotyczących dostępu wykonawców z państw trzecich do danego postępowania. Problem wynikający z milczenia zamawiającego – który celnie dostrzega dr Nagel – nie jest wystarczającą podstawą do odrzucenia całego rozwiązania, a już z całą pewnością nie uzasadnia naruszenia podziału kompetencji przewidzianego w traktatach unijnych.

Należy znaleźć sposób, aby wymusić na zamawiających wprowadzenie odpowiednich warunków do dokumentów zamówienia. W postępowaniach krajowych może to być odpowiednie pole formularza ogłoszenia o zamówieniu, którego wypełnienie warunkuje jego skuteczną publikację. Można zobowiązać operatorów platform przetargowych (komercyjnych i rządowej) do takiego ukształtowania formularzy, aby nie było możliwe uruchomienie postępowania bez zaznaczenia odpowiedniej opcji dotyczącej dostępu wykonawców z państw trzecich. W grę wchodzi również uwzględnienie tego warunku w formularzu rejestracji postępowania na platformie e-zamówienia.