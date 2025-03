Byłby to kierunek niezgodny ze stanowiskiem TSUE wyrażonym w obu omawianych wyrokach. Kierunek ten jednocześnie nie pozwoliłby na szerokie, praktyczne wdrożenie tych wyroków i osiągnięcie pozytywnego wpływu na gospodarkę, bowiem przy takiej regulacji należałoby założyć, że zamawiający będą przemilczać tę kwestię, a w konsekwencji de facto nic się nie zmieni.

Z perspektywy już nie tyle prawnika, ile obywatela, należy natomiast opowiedzieć się za patrzeniem na zamówienia publiczne jako narzędzie świadomego prowadzenia polityki gospodarczej państwa. Państwo polskie powinno wykorzystywać zamówienia publiczne do budowania podmiotowej pozycji i świadomie kształtować warunki zamówień, zwłaszcza tych kluczowych i strategicznych (choć nie tylko ich), w taki sposób, by sprzyjały one polskim wykonawcom. W tej perspektywie, jeżeli chcemy ułatwić prowadzenie biznesu polskim przedsiębiorcom, stworzyć im warunki do rozwijania działalności i następnie ekspansji na inne rynki, realne ograniczenie udziału wykonawców z państw trzecich jest potrzebne. Za takim rozwiązaniem w ostatnich tygodniach bardzo mocno opowiadają się przedstawiciele polskiego rynku budowlanego. Liczne argumenty za takim działaniem zostały też przedstawione w uzasadnieniu poselskiego projektu wprowadzającego do PZP zmiany stanowiące wdrożenie wyroku TSUE ws. C-652/22 Kolin; co prawda projekt ten został wycofany, niemniej argumenty z uzasadnienia pozostają aktualne.

A wchodząc jeszcze nieco bardziej w detale regulacji, która musi zostać wypracowana, należy opowiedzieć się za przewidzeniem możliwości ustalenia przez zamawiających dla wykonawców z państw trzecich mniej korzystnych warunków zamówienia (w rozumieniu art. 7 pkt 29 PZP), co pozwoli na odzwierciedlenie różnicy pomiędzy sytuacją wykonawców unijnych i wykonawców z państw trzecich także w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia, co nierzadko może być konieczne. Dodatkowo należy opowiedzieć się za wprowadzeniem domniemania braku zgody na udział podmiotów z państw trzecich także w charakterze podmiotu udostępniającego zasoby i podwykonawcy. Ograniczenie regulacji wyłącznie do wykonawców może bowiem przy obecnej interpretacji przepisów o udostępnianiu zasobów prowadzić do bardzo łatwego obchodzenia całej tej regulacji.

Autor jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych KN Legal Expert