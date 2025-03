Ocena skutków regulacji dla wystrzelonych postulatów

Skutek takiego postulatu „prac od nowa” jest następujący: oddalamy się od wdrożenia dyrektywy NIS2, do czego Polska była zobowiązana do 18 października 2024 r. Wiele z krajów Unii nie dokonało tej transpozycji, natomiast „reset”, oznaczający kolejnych wielu miesięcy prac ściągnąłby na nas widmo płacenia wielomilionowych kar nakładanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale może są konkretne argumenty przemawiające za tym, że jest to niezbędny koszt do poniesienia?

Najnowsza wersja projektu nowelizacja ma, cyt. „nie odpuszczać podmiotom prywatnym”. O ile wiele jednostek samorządu terytorialnego nie musiałoby być obligatoryjnie częścią krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia dyrektywy, o tyle kwalifikacja podmiotów określonych przez dyrektywę NIS2 poprzez sektory oraz kryteria wielkościowe (najczęściej chodzi o bycie co najmniej „średnim” oznacza bycie podmiotem KSC, a więc i istotne obowiązki regulacyjne) jest bardziej skomplikowana. W szczególnych bowiem sytuacjach w skład systemu może na podstawie decyzji administracyjnej wejść mniejszy podmiot jako jedyny świadczący usługę, której przerwanie świadczenia stanowiłoby zagrożenie dla funkcjonowania państwa.

W przestrzeni publicznej po raz kolejny pojawia się zarzut „nadregulacji”, który również warto rozłożyć na czynniki pierwsze. Nadregulacją jest to, co wykracza poza tzw. zasadę minimalnej harmonizacji, czyli wszystko ponad to, co jest zawarte w projekcie aktu prawnego, ale nie wynika z przepisów dyrektywy. Nie da się zapewnić rzetelnej informacji, czy jakieś rozwiązanie jest faktycznie nadregulacją, pomijając odniesienie do prawa unijnego. Szereg obowiązków dla podmiotów prywatnych i publicznych ma charakter administracyjny, dokumentacyjny, wymagają zasobów czasowych, kadrowych i finansowych, ale absolutnie nie jest to nadregulacja.

Jeżeli tezą byłoby, że projektodawca zadecydował o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorców zajmujących się produkcją żywności czy gospodarowaniem odpadów, pragnę wyjaśnić, że są to wymogi ogólnoeuropejskie i przedstawienie tego w inny sposób przez komentujących zakrawa na populizm.

Krytyka czy hejt, czy coś nie działa we współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa?

Co do kwestii sprawności współpracy międzynarodowej i zagrożeń – jest działający na bieżąco tzw. Pojedynczy Punkt Kontaktowy, oficerowie łącznikowi CyCLONe zajmują się incydentami transgranicznymi, działa CSIRT Network do współpracy na szczeblu eksperckim, technicznym. Pierwsza dwie z wymienionych funkcji są realizowane w Ministerstwie Cyfryzacji. Zapewniam, że te rozwiązania działają. Mamy też naszych cyber attaché w Brukseli, pełniących bardzo ważną rolę podczas aktualnie trwającej Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

W projekcie są już wynikające z dyrektywy NIS2 ramy prawne do krajowego planu reagowania na incydenty i sytuacje kryzysowe w cyberbezpieczeństwie na dużą skalę. Kolejna wersja projektu uzyska również potwierdzenie ważnej roli ministra spraw zagranicznych, m.in. jego udziału w Zespole Incydentów Krytycznych.