Dlaczego przedsiębiorcy mieliby płacić niższe podatki

Wśród prywaciarzy tacy, którzy udają, że prowadzą działalność gospodarczą, stanowią mniejszość. Większość ją rzeczywiście prowadzi. Dlaczego mieliby płacić niższe podatki? Jak już oburzeni tym naukowcy i działacze wstaną o godz. 9 i przyjadą do pracy na godz. 11, zatrzymując się po drodze na kawę latte, za którą zapłacą z pensji otrzymanej od państwa z podatków zapłaconych przez prywaciarzy, to może niech się zastanowią, jak to się stało, że kawiarnia w ogóle funkcjonuje i jest otwarta od godz. 8?

Ktoś musiał wynająć lokal, kupić meble, sprzęt do robienia kawy, filiżanki itp., itd. No i oczywiście kawę i mleko. Musiał też załatwić wszystkie dokumenty dla sanepidu, którego urzędnicy, tak samo jak naukowcy i działacze, otrzymają pensje z jego podatków. Przed godz. 8 musiał kawiarnię otworzyć i będzie ją musiał posprzątać po zamknięciu o godz. 22. I dlatego opodatkowanie przedsiębiorcy i jego pracownika jest inne.

A teraz jeszcze uwaga! Jak taki Janusz założy spółkę Kawa Latte sp. z o.o., w której będzie jedynym wspólnikiem, to zapłaci składkę zdrowotną. A jak jakiś Johanes ma w Berlinie spółkę Latte-Kaffee GmbH i ona założy spółkę w Warszawie, to nie zapłaci składki zdrowotnej. Podatku dochodowego też zresztą nie zapłaci, bo będzie miała wysokie koszty uzyskania przychodu. Przecież musi płacić do Johanes AG z siedzibą w Zug wysokie tantiemy za prawo do znaczka na filiżankach. I z tego powodu żadnego wzmożenia wśród naukowców i działaczy nie ma.