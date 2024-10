W tej sytuacji do rangi symbolu przygotowanych przez rząd proprzedsiębiorczych zmian urastają wakacje składkowe, bo je przynajmniej udało się już wprowadzić. Ale i w tym przypadku zapowiedzi z czasów kampanii były znacznie ambitniejsze – od dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych po czasowe zwolnienie ze składek dla małych firm z problemami ekonomicznymi. Skończyło się na jednomiesięcznych (w skali roku) „wakacjach” składkowych. Na dodatek – jak wskazują eksperci – nawet tak ograniczone rozwiązanie wprowadzono w nie do końca przyjazny dla firm sposób, więc składanie wniosku o ulgę w praktyce wymaga pomocy specjalisty. A i tak trzeba uważać na pułapki, bo nie wszystkim osobom na własnej działalności takie miesięczne „wakacje” przysługują. Trudno więc uznać, że to ewidentnie udana wizytówka rządowych zmian dla przedsiębiorców.

Przy świętach o wolnej Wigilii i pomijaniu przedsiębiorców

Prowadzący własny biznes to zazwyczaj twardzi ludzie, którzy nie potrzebują, by prowadzić ich za rączkę. Najczęściej wystarczy im, by prawo nie przeszkadzało w działalności, a wprowadzane zmiany były zrozumiałe i nie blokowały biznesu. O czym mają jednak rozmawiać w trakcie zbliżającego się sezonu świątecznego, gdy za chwilę, od Nowego Roku wzrosną płaca minimalna i składki ZUS, a członkini rządu zapowiada wprowadzenie kolejnego dnia wolnego od pracy? Podpowiem: że ktoś tam na górze chyba zapomniał o proporcjach.