Karolina Szulc-Nagłowska: Szybki rozwód. Jak go uzyskać?

Rozwód. Podział majątku

Wielu małżonków mylnie sądzi, że podział majątku jest częścią postępowania rozwodowego. W praktyce jest to odrębna procedura, którą można przeprowadzić osobno, już po uzyskaniu wyroku rozwodowego lub rozdzielności majątkowej. Podział majątku można przeprowadzić sądownie, co niestety często wiąże się z długim postępowaniem, lub notarialnie – co bywa szybkim rozwiązaniem, jeśli strony osiągną porozumienie, jest jednak bardziej kosztowne. Często jednak, chcąc zamknąć wszystkie kwestie związane z małżeństwem w ramach jednej procedury, małżonkowie decydują się na dołączenie do pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew informacji o wzajemnych ustaleniach majątkowych.

Przedstawienie sądowi wspólnego porozumienia dotyczącego podziału majątku nie jest obowiązkowe, ale może uprościć cały proces. Kiedy małżonkowie przedłożą sądowi takie porozumienie, sąd może je zatwierdzić w ramach wyroku rozwodowego, eliminując konieczność prowadzenia kolejnego postępowania. Takie rozwiązanie jest nie tylko praktyczne, ale również oszczędza czas i redukuje koszty, ponieważ zamyka wszystkie sporne kwestie jednocześnie. W efekcie rozwód nie rozwija się w kolejne sprawy sądowe dotyczące podziału majątku, alimentów czy ustalenia sposobu korzystania z mieszkania.

Jak przygotować się do rozwodu, aby był szybki?

Porozumienie przed rozprawą: należy podjąć próby mediacji lub negocjacji jeszcze przed wniesieniem pozwu. Jeżeli małżonkowie osiągną porozumienie w kluczowych kwestiach, sąd powinien zazwyczaj zatwierdzić ich ustalenia.

Szczegółowy pozew i odpowiedź: pozew rozwodowy powinien szczegółowo określać stanowisko strony w zakresie kwestii objętych postępowaniem i odpowiednio uzasadniać przyczyny rozpadu więzi małżeńskich. Odpowiedź na pozew również powinna być spójna i odnosić się do tych kwestii w sposób umożliwiający szybkie zakończenie postępowania.

Brak roszczeń dodatkowych: jeśli strony zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie i nie mają wspólnych dzieci, procedura będzie prostsza.

Dokumenty potwierdzające ustalenia: strony mogą przedłożyć sądowi zgodne porozumienie w zakresie podziału majątku lub opieki nad dziećmi, co wyeliminuje konieczność prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie.

Niezwykle pomocna w tym procesie może być mediacja, która pozwala na spokojne i rzeczowe omówienie spornych kwestii. Uzgodnienie stanowiska przed złożeniem pozwu pozwala na szybsze i efektywniejsze zakończenie sprawy.