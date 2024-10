Prof. Ewa Łętowska: Lekcja nieznanego języka – czyli premier o prawie azylowym

Natomiast mogę sobie wyobrazić uporządkowanie a raczej ucywilizowanie realizacji procedury uchodźczej, stworzenie ośrodków filtracyjnych z ludzkimi warunkami bytowania. Tylko to wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego i mobilizacji przeciw wygodnym rutynom (także w służbach mundurowych) no i wymaga środków. Ale to też polityczny problem ich pozyskania na szczeblu unijnym, skoro jesteśmy peryferią graniczną. I co chyba u nas najtrudniejsze – wymaga wytrwałości i konsekwentnego egzekwowania i prawa, i standardu jego stosowania. I to jest płaszczyzna, gdzie oba dyskursy o prawie azylowym mogłyby się spotkać.

Zawieszenie prawa do azylu – oprzeć się naciskom przesunięcia lub obejścia granic prawa humanitarnego

Co więc prawnie ma oznacza polityczna deklaracja premiera, będziemy mogli się przekonać, gdy rząd sprecyzuje propozycje legislacyjne. Wtedy też zapewne zajdzie potrzeba, aby kolejny raz oprzeć się naciskom (bo politycy próbują ich zawsze) przesunięcia lub obejścia granic prawa humanitarnego. To czego obecnie słuchamy i co nam raczej bałamutnie przedstawiają skołowane – przepraszam – media jest grochem z kapustą: wymieszaniem polityki i prawa. Mamy kamuflaż polityki występującej pod sfałszowaną etykietą legalizmu. I mamy paraliżującą bezwładność prawa, nieświadomego bogactwa własnych zasobów i interpretacji.

Wszak nie ma przeciwstawienia albo-albo: albo bezpieczeństwo krajowe kosztem powinności traktatowych albo powinności traktatowe na koszt bezpieczeństwa krajowego. Jest problem proporcjonalności: jak rozłożyć ciężar aby szalki wagi się równoważyły. Niezbyt potrafimy się tu znaleźć. Zachowujemy się tu jak szachista, który zna trzy otwarcia, dwie ulubione strategie i cztery końcówki a poza tymi schematami nie potrafi korzystać z całego bogactwa stojących do dyspozycji wariantów (przecież zgodnych z regułami szachów!) koncentrując się tylko na tym, co widział, poznał i przećwiczył do tej pory. I odrzucający każdy wariant drugiego czy trzeciego wyboru – oprócz ulubionego, do tej pory wyłącznie stosowanego.

Lekcja obcego języka: szybko-skutecznie-legalnie

Zastanowiło mnie dlaczego np. opinie Komisji Weneckiej, ot, choćby ta ostatnia w sprawie standardów regulacyjnych statusu sędziów, została przyjęta z zachwytem ze strony opozycji jako „wielka porażka” ministra sprawiedliwości. Akurat moim zdaniem ta opinia to wielki triumf strategii „krok po kroku” i pomysłów przywracania praworządności lansowanych w tymże ministerium, aby uporządkować sytuację w sądach bez uciekania się do skrajności. I ten triumf wynika także z odpowiedniego - bo na czas - zapytania Komisji Weneckiej o opinię ex ante ewentualnej ustawy, co nam oszczędza ewentualnych trudności przy kontroli następczej. Nie wiem np. dlaczego porażką ministra Bodnara miałoby być założenie (tak Komisja Wenecka), że wszystkie powołania, zdziałane przy udziale KRS po 2017 r. wymagają naprawy, a procedura przy tym stosowana (już wcześniej zdyskwalifikowana w wyrokach TSUE i ETPCZ, które trzeba jednak wykonać) – była wadliwa? Najwidoczniej do dwóch czytających to samo, dociera co innego.