Czytaj więcej Podatki Zerowy VAT na żywność nie zostanie przedłużony Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek rano, że zdecydowało o nieprzedłużaniu zerowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. To oznacza, że po 31 marca czeka nas wzrost cen owoców, warzyw, mięsa, nabiału i produktów zbożowych.

Zdaniem ekspertów z Konfederacji Lewiatan przywrócenie 5 proc. stawki podatku spowoduje wzrost inflacji o około 0,9 pkt. proc. Zmiana będzie odczuwalna dla obywateli, szczególnie tych mniej zarabiających.

Na większy VAT zareagowali posłowie z PiS. We wtorek 2 kwietnia wnieśli do Sejmu projekt przywracający zerową stawkę podatku (od 15 kwietnia do końca 2024 r.).

Obniżka VAT na usługi kosmetyczne

Powrót 5 proc. podatku na żywność to niejedyna nowość w stawkach VAT. Rządzący dotrzymali bowiem obietnicy z kampanii wyborczej i obniżyli podatek dla sektora beauty. Minister finansów wydał w tej sprawie rozporządzenie i od 1 kwietnia na 8 proc. VAT są nie tylko usługi fryzjerskie, ale także kosmetyczne. Jak jednak podkreślają eksperci, nie ma pewności czy ta zmiana jest zgodna z unijnym prawem. Natomiast na pytanie, czy obniżka VAT na pedicure zrekompensuje wyższy podatek na kiełbasę, musi już sobie odpowiedzieć każdy z czytelników.