Obciążonymi będą nie tylko posiadacze psów i kotów, ale również i inni podatnicy

Analizując proponowane rozwiązanie od strony skutków społeczno-gospodarczych, oceniam je jednoznacznie krytyczne. Mamy tu bowiem do czynienia z sytuacją, w której państwo nakłada nowe obowiązki i ustanawia kary, nie tylko nie dając wymiernie nic „w zamian” (w postaci przyznania zwolnienia, uprawnienia, innej bonifikaty lub przynajmniej częściowej rekompensaty opłaty), ale w zasadzie umywa ręce, przerzucając koszty na zobowiązanych. Czyli, ujmując rzecz obrazowo, obliguje szerokie rzesze obywateli do płacenia z ich własnych kieszeni w związku z wejściem w życie nowej regulacji, jednocześnie nie angażując środków budżetowych. Choć finalnie te ostatnie i tak pewnie będą musiały być wykorzystane, by stworzyć od podstaw centralny państwowy rejestr, prowadzony w systemie teleinformatycznym, a później na bieżąco obsługiwany – trudno bowiem wyobrazić sobie, by na sfinansowanie systemu wystarczyły, zwłaszcza w początkowym etapie jego działania, wnoszone opłaty. Obciążonymi będą zatem nie tylko posiadacze psów i kotów, ale faktycznie również i inni podatnicy.

Założenie są oczywiście, jak w przypadku większości drogich i nieliczących się z kosztami projektów legislacyjnych, szczytne. Celem ma być m.in.: zapobieganie bezdomności zwierząt, zwiększenie ochrony zwierząt domowych przed porzuceniem, a także ulżenie gminom, schroniskom dla zwierząt oraz organizacjom prozwierzęcym zaangażowanym w opiekę nad zwierzętami. Zgodnie z przyjętym a priori założeniem: „twarde” ustawowe zobligowanie posiadacza zwierzęcia do jego rejestracji, wprowadzone pod groźbą kary, ułatwi odnalezienie zagubionego pupila, ograniczy nadużycia, zapewni permanentną możliwość kontroli dobrostanu zwierzęcia oraz zagwarantuje odpowiedzialność konkretnego człowieka za los psa lub kota. Czy projektodawcy rozważyli jednak w ogóle różne, w tym pesymistyczne, scenariusze następujące w wyniku przyjęcia proponowanej regulacji? Czy uwzględniono fakt, że przepisy ustawowe spowodować mogą efekt wprost przeciwny do zamierzonego, w tym masowe pozbywanie się zwierząt w celu zwolnienia się od nowych obowiązków i uniknięcia opłaty? Czy rozważono inne ryzyka związane z utworzeniem nowego rejestru oraz towarzyszącej mu biurokracji, które w pewnym momencie wymagać będą „dosypania” środków finansowych dla bieżącego funkcjonowania, co oznaczać może nałożenie daniny publicznoprawnej na posiadaczy zewidencjonowanych psów i kotów w niedalekiej przyszłości?

Co jednak najciekawsze – a zarazem bulwersujące – to, że w aktualnej rzeczywistości istnieją już bazy danych zrzeszające posiadaczy zwierząt, weterynarzy, organizacje pozarządowe, gminy oraz schroniska dla zwierząt. Działają oddolnie, spontanicznie, na zasadzie kontraktualnej (umownej) i wolnorynkowej, a niektóre nawet nieodpłatnie (sic!) lub częściowo nieodpłatnie, dysponując bazami danych o wielkości kilku milionów rekordów oraz będąc częścią międzynarodowych organizacji prozwierzęcych (co powoduje, że wchodzą w skład większych ponadnarodowych baz). Ponadto, jak pokazują przykłady wielu państw unijnych (np. Austrii, Niemiec, Irlandii lub Portugalii), to właśnie na dobrowolności oraz prywatnych, a nie państwowych, bazach danych oparł się krajowy prawodawca. Rozwiązanie takie zdaje się też być preferowane przez legislatorów unijnych oraz uzasadnione w kontekście zasady pomocniczości.

Wiara w to, że ustawowy obowiązek, centralny rządowy rejestr oraz państwowy przymus skutecznie wyegzekwują ambitne cele projektodawców, wydaje się naiwna i przesadzona. Pół biedy, gdy towarzyszy aktywistom, ruchom obywatelskim oraz organizacjom pozarządowym – gorzej, gdy udziela się politykom stanowiącym prawo. Oby nie przyniosła tragicznych skutków, które dotkną nie tylko posiadaczy psów i kotów, ale samych zwierząt, o których dobrostan rzekomo najbardziej tutaj chodzi.

Krzysztof Koźmiński – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Ekonomicznej Analizy Prawa oraz kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński.