Marek Isański: Kiedy sąd administracyjny jest związany ustaleniami sądu karnego?

Nie ma w kpk przepisu, który wiązałby sąd karny ustaleniami zawartymi w prawomocnym wyroku sądu administracyjnego ani co do tego, że oskarżony naruszył czy też że nie naruszył przepisów prawa podatkowego. W tym zakresie sąd karny jest całkowicie samodzielny. Co należy traktować jako kolejne zabezpieczenie ochrony praw obywatela i interesu publicznego. Ciekawe czemu nikt na to nie zwrócił uwagi?

Ustalenia, ze skazującego wyroku, są wiążące dla sądu administracyjnego. Nie może sąd administracyjny twierdzić, że nie doszło do naruszenia przepisów podatkowych, gdy za świadome naruszenie tych przepisów został obywatel/podatnik skazany.

Jednak z takim ciągiem zdarzeń w zasadzie nie ma do czynienia w praktyce. Sądy karne zachowują się racjonalnie i najczęściej działają następczo, czyli dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego i sądowo administracyjnego. Czekają na dokonanie prawomocnych ustaleń w postępowaniu administracyjnym i dopiero potem prowadzone jest postępowanie karne. Co w zasadzie powoduje, że art. 11 uppsa to przepis martwy.

Najpierw bowiem sąd administracyjny prawomocnie ustali, że obywatel naruszył przepisy prawa podatkowego, czyli obywatel ma zaległość podatkową, która jest przymusowo egzekwowana a dopiero potem sąd karny będzie rozpoznawał akt oskarżenia. po zapoznaniu się z wyrokami sądu administracyjnego.

Gdyby wypełniał tylko to zadanie to byłby w zasadzie zbędny, bo oczywiste jest w praworządnym państwie, że skoro na podstawie kompletnego (najszerszego) materiału dowodowego prawomocnie wypowiedział się w imieniu RP sąd – sąd karny - to jego ustalenia co do stanu faktycznego są wiążące dla innych sądów. W przeciwnym razie dochodziłoby do anarchii. Nie mogą ustalenia sądu administracyjnego wiązać sądu karnego, ponieważ są oparte, co do zasady, o węższy materiał dowodowy.

Słusznie również zaś nie ma przepisu, który z automatu wiązałby sąd administracyjny, czyli również administrację podatkową, wyrokiem karnym uniewinniającym. Uniewinnienie może być i często jest, wynikiem braku wystarczających dowodów winy oskarżonego, czyli wyrok karny ustalił, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Samo naruszenie przepisów podatkowych, gdy np. jest nieświadome, nie jest występkiem.