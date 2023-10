Marek Isański: Kiedy NSA zacznie stosować Konstytucję

NSA do dziś zdaje się nie zauważył, że 26 lat temu zmienił się wraz z Konstytucją z 1997 roku ustrój. Rzeczpospolita jest państwem prawa, przestała być państwem autorytarnym, w którym prawa obywateli są jedynie małym dodatkiem do władzy instytucji państwowych. Nadal rozpoznając skargi na decyzje wydane w zwykłym trybie bardziej zachowuje się jak organ trzeciej instancji kontrolujący obywatela niż sąd kontrolujący administrację. To bardzo poważny zarzut, bo nie robi tego do czego Konstytucja go zobowiązuje – nie kontroluje administracji.

Jednak to nic przy tym jak wielkie szkody dla obywateli i państwa spowodowane są podejściem do trybu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych. Oczywiście tryb ten nie powinien być stosowany powszechnie, ale nie dlatego, że jest jakiś nadzwyczajny, ale dlatego, że standardem jest wydawanie zgodnych z prawem decyzji i zgodnych z prawem wyroków przez sądy. Wówczas rzeczywiście pełniłby rolę „bezpiecznika”.

Natomiast NSA ciągle pomija fundamentalne prawo obywatela jakim jest ochrona jego majątku czyli obowiązek zapłaty jedynie należnego państwu podatku. Czego konsekwencją jest to, że stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji podatkowych jest ograniczone tak bardzo, że w zasadzie w praktyce nie występuje nigdy.

Sąd twierdzi, że ma ono miejsce jedynie w sytuacji, gdy naruszony został przepis, który jest jednoznaczny, czyli można go tylko w jeden sposób zinterpretować. W wyroku II FSK 667/08, pisze: „Nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdy na gruncie danego przepisu możliwy jest wybór różnych jego interpretacji”.

Wątpliwy jest pogląd NSA, zawarty we właśnie wydanym wyroku II FSK 2543/20 i setkach wcześniejszych (w szczególności II FSK 2730/19), że nie wszystkie ostateczne decyzje okradające obywateli z majątku naruszają prawo w sposób rażący. Użyte przez sąd argumenty są, co najmniej, obraźliwe i to w sytuacji, gdy poważne są powody aby przeprosić obywateli za krzywdy jakie wyrządził niestarannymi wyrokami niesłusznie oddalającymi przez lata skargi na decyzje wymiarowe.

Na ten wyrok powoływano się setki razy i nikt nie zauważył, że ten pogląd przepisany z doktryny postępowania administracyjnego do postępowania podatkowego to kompletne nieporozumienie. Co więcej ten pogląd wypracowany został na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego wiele lat przed uchwaleniem obecnej konstytucji i Ordynacji podatkowej. Już tylko z tego powodu winien zostać zrewidowany, czego do dziś nie zrobiono. Nie może więc być przyjmowany jako podstawa rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.