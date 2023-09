Marek Isański: Podatek dochodowy od straty. Jak NSA to wymyślił?

Niezgodne z zasadami poprawnego rozumowania jest przyjmowanie, że źródłem przychodu z odpłatnego zbycia może być ten sam majątek, wyrażony w pieniądzu, który był dochodem nabytym w spadku lub darowiźnie. Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowuje się nie nabyte w spadku mieszkanie ale wyrażoną w pieniądzu jego wartość na dzień otrzymania spadku.

Jest trudne do zrozumienia, że sędziowie pomijają, że ustawa o podatku od spadków i darowizn (p.s.d.) jest ustawą podatkową. Tak jak ustawą podatkową jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (p.d.o.f.). Różnią się one tym, że ustawa p.s.d. jest ustawą o opodatkowaniu przychodów uzyskanych co do zasady bezkosztowo, a ustawa p.d.o.f. jest ustawą o opodatkowaniu przychodów, gdy co do zasady poniesione były koszty związane z uzyskaniem przychodu.

Przychód uzyskany wskutek nabycia mieszkania w spadku lub darowiźnie jest tym samym przychodem, gdy zostanie to mieszkanie sprzedane za taką cenę jaka była zadeklarowana i opodatkowana w spadku lub darowiźnie. Opodatkowanie podatkiem dochodowym tej części uzyskanej ze sprzedaży ceny, która została wcześniej opodatkowana jest kłującym w oczy ponownym opodatkowaniem tego samego przychodu, który został opodatkowany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Tymczasem NSA już 6 lat broni się „rękami i nogami” przed przyznaniem się do tak ogromnego błędu i nie odnosi się do argumentów wykazujących, że jego linia orzecznicza prowadzi do absurdalnych konsekwencji.