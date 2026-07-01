Gdy 1 lipca Irlandia po raz ósmy obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, przejmiemy kluczową rolę w procesie decyzyjnym, który bezpośrednio kształtuje rzeczywistość obywateli Unii. Głównym celem naszej prezydencji jest realizacja programu skoncentrowanego na konkretnych działaniach, które realnie poprawią codzienne życie Europejczyków.

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Skupimy się na wzmacnianiu konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa obywateli. Będziemy strzec podstawowych wartości Unii Europejskiej, takich jak wolność, demokracja, równość, praworządność oraz godność i prawa człowieka.

Będziemy realizować unijny plan „Jedna Europa, jeden rynek”

Pierwszym priorytetem i centralnym elementem programu irlandzkiej prezydencji jest poprawa konkurencyjności Europy. Obejmuje to inicjatywy stymulujące rozwój przedsiębiorstw, tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz redukcję kosztów dla konsumentów.

Prezydencja irlandzka uczyni głównym zadaniem realizację uzgodnionego przez Unię Europejską planu działania „Jedna Europa, jeden rynek” we wszystkich pięciu jego obszarach: uproszczenie przepisów, bardziej zintegrowany jednolity rynek, wspieranie trwałych stosunków handlowych, obniżenie cen energii i dekarbonizacja, stymulowanie transformacji cyfrowej i transformacji w zakresie sztucznej inteligencji (AI).

Co to oznacza w praktyce? Działania na rzecz rozwoju jednolitego rynku oraz deregulacji mogą wyeliminować bariery, które obecnie zawyżają ceny towarów i usług w całej Europie. Przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym i średnim – pomagają uproszczone przepisy oraz płynny handel transgraniczny, co sprzyja tworzeniu miejsc pracy i lokalnemu wzrostowi gospodarczemu. Natomiast kolejne umowy o wolnym handlu otwierają przed naszymi firmami nowe rynki i możliwości inwestycyjne.

Z kolei dla gospodarstw domowych może to oznaczać tańsze artykuły pierwszej potrzeby, lepszy dostęp do usług oraz większą odporność ekonomiczną w dobie globalnej niepewności. Jest to istotne w czasach, gdy rosnące koszty utrzymania dotykają znaczną część społeczeństwa.

Demokracja, równość i prawa człowieka

Drugi priorytet prezydencji – wartości – obejmuje dbałość o demokrację, równość i prawa człowieka, które stanowią fundament jakości życia w Europie.

Przekłada się to na bezpośrednie korzyści dla obywateli, m.in. lepszą ochronę konsumentów, poszanowanie praw podstawowych oraz środki ochrony prawnej na wszystkich rynkach UE.

W czasach, gdy dezinformacja, erozja demokracji oraz przełomowe zmiany technologiczne generują nowe zagrożenia, Unia Europejska może przyczynić się do ochrony obywateli. Dla ogółu społeczeństwa oznacza to większe zaufanie do instytucji oraz szersze uprawnienia w codziennych działaniach – zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Irlandzka prezydencja położy szczególny nacisk na bezpieczeństwo dzieci w internecie – zagadnienie to budzi wyjątkowy niepokój rodziców w całej Europie.

Rozszerzenie UE to także kluczowy cel naszej prezydencji. Irlandia odniosła znaczące korzyści z integracji europejskiej i nieustannie z nich czerpie. Jesteśmy dowodem na to, jak obecność w UE zmienia rzeczywistość. Kraje, które przeprowadziły niezbędne reformy, powinny móc dołączyć do unijnego grona, a ich obywatele doświadczyć takich samych korzyści członkostwa w Unii jak my. Rozszerzenie Unii Europejskiej przynosi nam wszystkim stabilność i dobrobyt.

Priorytetem irlandzkiej prezydencji jest wsparcie Ukrainy

Trzecim priorytetem jest bezpieczeństwo. W obliczu rosnącej niestabilności geopolitycznej, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz konfliktów zbrojnych w Europie i jej sąsiedztwie, Unia Europejska coraz bardziej koncentruje się na ochronie swoich obywateli.

Wsparcie dla Ukrainy – w wymiarze politycznym, gospodarczym, dyplomatycznym i wojskowym – stanowi przekrojowy priorytet irlandzkiej prezydencji. Ukraińcy wykazali się ogromną niezłomnością i odwagą w obliczu rosyjskiej agresji. Będziemy niezmiennie stać po ich stronie i wspólnie dążyć do sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie.

Bezpieczeństwo ma jednak znacznie szerszy wymiar. Dotyczy ono między innymi obszaru energetyki, czyli zapewnienia naszym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom energii w bardziej przystępnych cenach. Wiąże się także z cyberbezpieczeństwem, w tym ochroną danych osobowych i systemów bankowych. Obejmuje również lepsze przygotowanie Unii do radzenia sobie z zagrożeniami hybrydowymi. Będziemy działać na rzecz poprawy gotowości Europy na sytuacje kryzysowe. Lepiej skoordynowana UE jest mniej podatna na turbulencje o charakterze energetycznym, gospodarczym, technologicznym czy geopolitycznym.

Niezwykle ważnym zadaniem naszej prezydencji będzie wypracowanie postępu w negocjacjach w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii.

Stanowi on podstawę finansowania infrastruktury, rozwoju regionalnego, rolnictwa, badań naukowych, innowacji, bezpieczeństwa oraz działań na rzecz klimatu w całej UE – obszarów o kluczowym znaczeniu dla dobrobytu i pomyślności europejskich obywateli.

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Mottem przewodnim prezydencji irlandzkiej jest hasło „w jedności siła”

Choć będzie to wymagające zadanie, naszym celem jest osiągnięcie porozumienia w kwestii wieloletniego budżetu Unii jeszcze w tym roku. Proces ten będzie wymagał trudnych decyzji i kompromisów, ale naszą nadrzędną motywacją pozostają inwestycje w programy i projekty budujące przyszłość Unii i przynoszące realne korzyści obywatelom.

Przykładowo, budżet UE zapewnia środki finansowe, które na wiele sposobów wspierają społeczności lokalne. Finansowane są z nich m.in. modernizacja transportu publicznego, rozbudowa infrastruktury cyfrowej, projekty w zakresie energii odnawialnej czy regionalne inicjatywy gospodarcze. Krótko mówiąc, decyzje dotyczące budżetu UE nie są tylko odległą teorią – przekładają się bezpośrednio na jakość codziennego życia na poziomie lokalnym.

Motto przewodnie prezydencji irlandzkiej, Ní neart go cur le chéile – „w jedności siła” – oddaje istotę jej potencjalnego wpływu. W sfragmentaryzowanym świecie żadne państwo samodzielnie nie stawi czoła wyzwaniom dotykającym obywateli – rosnącym kosztom utrzymania, zmianom klimatycznym czy zagrożeniom bezpieczeństwa.

Program irlandzkiej prezydencji skupia się na konkurencyjności, wartościach i bezpieczeństwie, odpowiadając tym samym na kluczowe dla społeczeństwa kwestie stabilności gospodarczej, sprawiedliwości oraz ochrony obywateli. O powodzeniu tego planu zadecydują realne działania, a nie same ambitne zamierzenia. Miarą jego sukcesu będą rzeczywiste zmiany na lepsze w codziennym życiu mieszkańców całej Europy.

Lead i śródtytuły pochodzą od redakcji „Rzeczpospolitej”