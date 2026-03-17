Bliskie i serdeczne relacje Irlandii i Polski

Ale Dzień św. Patryka to nie tylko święto tej światowej społeczności irlandzkiej. To także okazja do uczczenia globalnych powiązań Irlandii oraz przyjaźni łączącej nas z innymi państwami. Przykładem są nasze relacje z Polską – wyjątkowo bliskie i serdeczne – co niezwykle mnie cieszy.

Więzi łączące nasze narody są niewątpliwie najsilniejszym elementem owej przyjaźni w stosunkach irlandzko-polskich. W Irlandii mieszka obecnie około 100 tys. Polaków, a polski jest trzecim najczęściej używanym językiem. Z kolei w Polsce istnieje grupa tysięcy osób, które kiedyś mieszkały w Irlandii, a następnie wróciły do domu. Spotkania z nimi podczas moich podróży po Polsce oraz rozmowy o ich „irlandzkich” doświadczeniach sprawiają mi zawsze dużą przyjemność. Jeśli należycie do tej grupy, mam nadzieję, że z Irlandii przywieźliście szczęśliwe wspomnienia i że z sentymentem będziecie obchodzić Dzień Świętego Patryka.

Wspomniane związki łączące nasze narody stanowią także jeden z kluczowych czynników znacznego rozwoju inwestycji oraz relacji handlowych Irlandii i Polski. W 2024 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła do ponad 10 mld euro. Dziesiątki irlandzkich firm dostrzega potencjał inwestowania w Polsce, tworzenia tu miejsc pracy i dalszego rozwijania działalności.

Równie bliskie są relacje między naszymi rządami. Praktycznie każdego dnia przedstawiciele Dublina i Warszawy konsultują szeroki wachlarz tematów w Brukseli. Omawiamy najpilniejsze wyzwania, przed którymi stoi Europa.

Priorytety irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej

W 2025 r. Polska sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Irlandia będzie realizowała to zadanie w drugiej połowie bieżącego roku.