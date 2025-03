Czy nowy układ sił będzie oznaczał koniec przywódczej roli Niemiec w Europie?

Ostatnie inicjatywy dyplomatyczne Paryża i Londynu pokazują, że liderzy tych państw dobrze zrozumieli istotę toczącej się gry. Jeśli intencją Ameryki jest zmiana charakteru relacji sojuszniczych, to mamy do czynienia z oczywistym odejściem od dotychczasowego modelu, w którym dla Waszyngtonu głównym punktem odniesienia w Europie były Niemcy. A sygnalizowanie gotowości do tego rodzaju zmiany uruchomiło mechanizm nowego pozycjonowania się państw europejskich. Zarówno Macron, jak i Starmer, zabiegają o to, aby to ich ojczyzny stały się głównymi partnerami Stanów Zjednoczonych w Europie. Pomaga im w tym wzrost znaczenia argumentów twardej siły, które liczą się w czasach przełomu znacznie bardziej niż w okresach stabilizacji.

Prezydent Francji ma również to, czym w przeszłości dysponował Kohl – pole manewru. Istotą jego tez o konieczności budowy tzw. suwerenności strategicznej Europy było sygnalizowanie Ameryce, że Francja nie jest skazana na sojusz atlantycki, a w związku z tym pozostanie jej w amerykańskim układzie sojuszniczym jest możliwe, ale wymaga nowych warunków. Takich zdolności nie mają dziś Niemcy, którzy nie zadbali o odbudowę narzędzi polityki siłowej – i nie mają dziś liczącej się w ogólnym rachunku armii – a ich główny potencjał strategiczny, jakim było centralne położenie, został osłabiony przez pojawienie się na wschodzie państw buforowych z Polską na czele. Na dodatek pogrążona w kryzysie gospodarka i niestabilna sytuacja polityczna bardzo utrudnia niemieckim elitom używanie środków ekonomicznych lewarujących ich pozycję w systemie sojuszniczym. Niemcy wiedzą, że każda przebudowa dotychczasowego modelu jest równoznaczna z zakwestionowaniem ich pozycji, czyli oznacza zaprzepaszczenie tego, co udało się osiągnąć Kohlowi. To dlatego w niemieckich komentarzach najczęściej i najgłośniej mówi się o załamaniu, a nawet zerwaniu, relacji atlantyckich, bo w Berlinie pod tym pojęciem rozumie się przywódczą rolę Niemiec w Europie.

Czy transakcyjna polityka Donalda Trumpa okaże się skuteczna?

Głównym elementem planu Trumpa jest zmiana relacji sojuszniczych. Zakończenie wojny na Ukrainie jest celem pobocznym, a rozmowy z Rosją narzędziem zarówno wymuszającym mobilizację sojuszników, jak i zmianę relacji w systemie amerykańskim. Świadomie piszę o amerykańskim systemie sojuszniczym, a nie o NATO, bo to też jeden z czytelnych rysów polityki Trumpa. Większy nacisk kładziony jest na relacje z poszczególnymi państwami, a mniejsze znaczenie mają systemy kolektywne. To dlatego Unia Europejska jest ostentacyjnie lekceważona, czego ostatnim przykładem jest odwołanie, w ostatniej chwili spotkania Marco Rubio z Kają Kallas. Wzrost wydatków wojskowych państw europejskich, rozbudowa ich sił zbrojnych, uzyskanie własnych zdolności stabilizowania sytuacji na obszarach pogranicznych i buforowych jest dziś zasadniczym celem polityki Trumpa i podjęte przezeń działania mają wymusić, a nie uzgodnić pożądane ruchy.

Zmiany mają być bezwarunkowe, a ich podejmowanie w trybie negocjacyjnym, czyli próba negocjowania nowego konsensusu, opóźniałaby cały proces i zwiększała jego koszty po amerykańskiej stronie. Nic tak nie mobilizuje krnąbrnych do tej pory sojuszników jak groźba „porzucenia” czy nieuwzględniania interesów europejskich w negocjacjach z Rosją. Na razie, o czym świadczą ostatnie decyzje brytyjskiego rządu w sprawie wydatków na obronność i zapowiadane zmiany w polityce Unii Europejskiej, ta metoda okazuje się skuteczna. Na tym, czyli na wymuszaniu korzystnych z amerykańskiej perspektywy zmian, polega transakcyjność polityki Trumpa.

Czy ta polityka okaże się skuteczna? Charakter relacji atlantyckich już ulega zmianie, co wskazywałoby na to, że przyjęta przez Trumpa metoda działa. Zagrożenia są dwa. Po pierwsze, Stany Zjednoczone mogą przesadzić, nakładając np. restrykcyjne cła na całość eksportu z państw Unii Europejskiej. Taki krok może uruchomić procesy dezintegracyjne. Innym zagrożeniem jest postawa Rosji. Putin w jednej z ostatnich rozmów (z dziennikarzem Pawłem Zarubinem) dość zrelaksowany doradzał Europie, aby ta przemyślała, gdzie się w efekcie realizowania antyrosyjskiej polityki znalazła – na marginesie, pomijana i lekceważona przez najważniejszego sojusznika. Ta rada rosyjskiego przywódcy jest czytelna i sugeruje, że i on obstawia europejską suwerenność strategiczną, ale rozumianą w kategoriach wypowiedzenia przez państwa naszego kontynentu partnerstwa strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi. Tym bardziej że pisane na nowo przez administrację Trumpa warunki kontraktu są znacznie mniej komfortowe od dotychczasowych.