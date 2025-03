Powiedzieć, że polityka zagraniczna nie była priorytetem w czasie orędzia o stanie państwa Trumpa to nic nie powiedzieć. W czasie najdłuższego we współczesnej historii dorocznego wystąpienia prezydenta USA przed Kongresem (trwało ponad półtorej godziny) Trump poświęcił temu tematowi ostatnią część wystąpienia. I nawet w niej wojna Rosji z Ukrainą nie była najważniejsza.

Reklama

Grenlandia i Kanał Panamski dla Donalda Trumpa są ważniejsze niż Ukraina

Zanim Trump wspomniał o Ukrainie mówił o Kanale Panamskim i o tym, że zbudowali go Amerykanie a teraz go odzyskują. Mówił o Grenlandii, którą zaprosił do tego, by stała się częścią Stanów Zjednoczonych – przy okazji przesądzając, że prędzej czy później, „tak lub inaczej” się nią stanie (tak, mowa o części terytorium Danii, sojusznika USA z NATO). Mówił też o ujęciu terrorysty, który przeprowadził zamach na lotnisku w Kabulu w 2021 roku, w czasie chaotycznej ewakuacji Amerykanów i ich afgańskich współpracowników z tego kraju, po przejęciu władzy przez talibów. Mówił o Bliskim Wschodzie, gdzie zamierza zaprowadzać nowe porządki. I dopiero wtedy wspomniał o Ukrainie.

Imperialna wojna Władimira Putina zajmuje dalekie miejsce na liście priorytetów Trumpa

Donald Trump o wojnie na Ukrainie: Ubolewania nad ofiarami z Ukrainy. I z Rosji

Zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób. Rosjanie w tej wypowiedzi pojawili się na równi z Ukraińcami jako ofiary tej wojny. - Miliony Ukraińców i Rosjan bezsensownie zginęło i zostało rannych w tym potwornym konflikcie - mówił, choć my nad Wisłą doskonale wiemy, że ci ginący Rosjanie to niemal wyłącznie żołnierze armii najeźdźczej, a ubolewanie nad ofiarami w jej szeregach, to jak ronienie łez nad losem żołnierzy Wehrmachtu, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej. Po raz kolejny zawyżył też amerykańską pomoc dla Ukrainy (mówił o 350 mld dolarów, w rzeczywistości Kongres autoryzował przeznaczenie na pomoc dla Ukrainy 175-180 mld dolarów) i zaniżył europejskie wsparcie dla walczącego z Rosjanami kraju. Na koniec podkreślił, że Wołodymyr Zełenski napisał mu list, w którym dziękuje za pomoc, deklaruje gotowość do rozmów i podpisanie umowy surowcowej. - Jednocześnie mieliśmy poważne rozmowy z Rosją. Otrzymałem mocny sygnał, że są oni gotowi na pokój. Ale by było pięknie - dodał. I tyle.