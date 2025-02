Ambasador Palestyny w Polsce: Moment przełomowy w kształtowaniu globalnego systemu

Donald Trump wyróżnia się na tle swoich poprzedników niezwykłą bezpośredniością w prowadzeniu polityki międzynarodowej, co prowadzi do znacznej niepewności i napięć zarówno w stosunkach międzypaństwowych, jak i w samych Stanach Zjednoczonych. Jego nagłe i nieprzewidywalne decyzje osłabiają tradycyjne mechanizmy instytucjonalne, co budzi pytania o przyszłość globalnego ładu. Zjawisko tzw. trumpizmu stanowi wyzwanie dla stabilności i przewidywalności w stosunkach międzynarodowych.

Reklama

Proces pokojowy: ograniczona rola Unii Europejskiej i Polski

Unia Europejska stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kryzysy gospodarcze, rosnące podziały polityczne oraz konflikt rosyjsko-ukraiński testują jej jedność i rolę na świecie. Pomimo wysiłków Francji i Niemiec na rzecz utrzymania spójności, rosnący eurosceptycyzm oraz wzrost sił skrajnie prawicowych w Europie stanowią istotne wyzwanie dla przyszłości wspólnoty.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Zmiana przy głównym stole. Trump, Putin i ten trzeci O przyszłości Ukrainy i naszej części świata mają współdecydować nie Europejczycy, lecz saudyjski książę. W wizji Donalda Trumpa na pierwszy plan wybijają się: przesuwanie granic, aneksja i przesiedlenia. Dokładnie to, co robi i Władimir Putin.

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku przypada na okres pełen wyzwań. Choć istnieje szeroka zgoda w kwestii wsparcia Ukrainy, widoczne są podziały w podejściu do sankcji wobec Rosji oraz możliwych scenariuszy zakończenia wojny na warunkach negocjowanych przez Donalda Trumpa. Jednocześnie Europa zmaga się z problemem ograniczonego wpływu na kluczowe kwestie międzynarodowe, takie jak proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, co osłabia jej zdolność do kształtowania światowego porządku.

W świecie arabskim brakuje sprawiedliwego podejścia do kluczowych sporów, takich jak kwestia Palestyny

Świat arabski uwikłany w liczne konflikty i podziały wewnętrzne pozostaje podatny na ingerencje zewnętrzne, w szczególności ze strony USA. Strategia wybiórczego partnerstwa oraz brak sprawiedliwego podejścia do tak kluczowych sporów jak kwestia Palestyny osłabiły zdolność świata arabskiego do skutecznego kształtowania ładu międzynarodowego.