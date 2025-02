Michał Płociński: Pakt migracyjny będzie ciążyć Rafałowi Trzaskowskiemu

PiS będzie grał paktem migracyjnym w kampanii prezydenckiej. Jak odpowie Rafał Trzaskowski?

A im bardziej postępuje wdrażanie paktu migracyjnego, tym głośniej kandydat KO na prezydenta podkreśla, że nic takiego nie ma miejsca, a Polska na pewno nie zgodzi się na przyjmowanie imigrantów, którzy trafili do Włoch czy Hiszpanii. Pytanie jednak, czy kogokolwiek będzie interesować opowieść o zostawieniu sobie furtki, „którą już zapowiedział Tusk w obecności Ursuli von der Leyen”, gdy na arenie unijnej właśnie otwiera się przed paktem migracyjnym bramy...

Kandydat KO usilnie próbuje odciąć się od liberalnych „szaleństw” unijnych elit, a nawet w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” pozwolił sobie na mocną krytykę Angeli Merkel

PiS będzie ostro grał paktem migracyjnym w kampanii prezydenckiej. Oczywiście skontruje go Konfederacja, przypominająca z resztą nieustannie, że to rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się na przyjęcie paktu i dlatego Karol Nawrocki nie jest wiarygodny w atakowaniu za to Rafała Trzaskowskiego. Ale to i tak będzie temat, który w kampanii przyniesie korzyści PiS-owi, a stanie się dużym ryzykiem dla Trzaskowskiego. Kandydat KO bowiem usilnie próbuje odciąć się od liberalnych „szaleństw” unijnych elit, a nawet w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” pozwolił sobie na mocną krytykę Angeli Merkel. Pytanie tylko jaką ma odpowiedź na realne wdrażanie paktu migracyjnego, która się dokonuje za polskiej prezydencji w UE? Trzaskowski potrzebuje nie opowieści o furtce i przyszłych negocjacjach zwolnienia z mechanizmu solidarnościowego, tylko realnych decyzji o takim zwolnieniu, tu i teraz.