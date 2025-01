Wygląda na to, że Kreml doskonale zdaje sprawę z tego, że Rosja pod wieloma względami nie jest w stanie konkurować z USA i że decydując się na rozmowę z Putinem Trump zapewne chce przy okazji wymierzyć cios Chińczykom. A to może niepokoić Pekin, który wyciągnął do Moskwy rękę w warunkach zachodnich sankcji. Patruszew uspokaja w ten sposób chińskich sojuszników, by widmo nadchodzących rozmów Putina z Trumpem nie zachwiało „sojuszu strategicznego”.

Ukraina, Mołdawia, państwa bałtyckie. Gdzie sięgają imperialne apetyty Putina?

Doradca Putina wymienia też główne założenia Kremla, z którymi Putin zamierza udać się na rozmowę z Trumpem. Jak twierdzi, okupowane dotychczas tereny Ukrainy świat „powinien uznać za cześć Federacji Rosyjskiej”. Mówi o obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Nie zapominał i o okupowanym od 2014 roku Krymie. Z jego wypowiedzi wynika, że nie widzą miejsca przy stole ani dla ukraińskiego przywódcy, ani dla przywódców państw europejskich.

- Rozmowy dotyczące Ukrainy powinny się odbywać pomiędzy Rosją i USA bez udziału innych państw Zachodu. Z żadnym Londynem czy Brukselą nie mamy o czym rozmawiać – oznajmił. Tym samym po raz kolejny potwierdził, że w Moskwie nie szanują europejskich przywódców, nie liczą się też z ich zdaniem.

Kreml sympatyzuje wyłącznie z przywódcami Węgier i Słowacji, ale też kibicuje prorosyjskim siłom w Austrii, Niemczech czy Rumunii. Chce dodać im wiatru w żagle pozostawiając liderów europejskich państw za burtą rozmów dotyczących przyszłości całego kontynentu. To tylko wzmocniłoby podziały w UE, zwłaszcza w obliczu trwających obecnie turbulencji politycznych w czołowych państwa Europy.

Czy Trump się na to zgodzi? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast jaką przyszłość szykuje Rosja dla Ukraińców. - Niewykluczone, że w tym roku Ukraina w ogóle przestanie istnieć – powiedział Patruszew. Podobny los wróży też Mołdawii. Nie zapomniał też o „obronie rosyjskich mieszkańców” w państwach bałtyckich, sugerując tym samym granice imperialnych apetytów Kremla.