Tu, podobnie jak w przypadku Zandberga i Szumlewicza, powstają pytania o to, czy wszyscy pretendenci zbiorą wystarczającą liczbę podpisów (martwić nie musi się tylko Mentzen), ale jeśli ta sztuka udała się całej czwórce, to także oznaczałoby bratobójczą wojnę między prawicowymi kandydatami. Musiałaby ona skutkować podziałem głosów i spłaszczeniem wyniku najlepszego z nich.

Duopol PO-PiS znowu niezagrożony

Jaki obraz wyłania się nam zatem na chwilę przed prawdziwym startem kampanii? Lewica i prawica pójdą do wyborów prezydenckich podzielone i gotowe do wzajemnej kanibalizacji wewnątrz swoich obozów. Kto może cieszyć się z tego faktu? Ci co zawsze – Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Na tle zwalczających się kandydatów z lewicy i prawicy zabiegających o każdy promil poparcia reprezentanci Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości jawić się będą jako hegemoni, miażdżący polityczny plankton z prawa i z lewa. Dzięki namnożeniu się kandydatów chcących obalić duopol PO–PiS, ów będzie miał się tak samo dobrze, jak zawsze, zgarniając już w pierwszej turze około dwóch trzecich wszystkich ważnie oddanych głosów i spychając pod próg dziesięciu procent konkurencję z prawicy i z lewicy (tu nawet może to być próg 5 proc.).

A jedynym realnym graczem, mogącym choćby nawiązać rywalizację z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim, może się okazać… Szymon Hołownia. Byłaby to zaiste ironiczna pointa narracji o tym, jak to bardzo Polacy brzydzą się i nudzą odwiecznym nieomal sporem Tuska z Kaczyńskim i jak tęskno wyglądają zmiany oraz czarnych koni. Wiele zdarzy się zatem w ciągu najbliższych czterech miesięcy po to, by wszystko pozostało tak, jak było. Przynajmniej z grubsza.