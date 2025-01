Pytania do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zaproszenia do Auschwitz Beniamina Netanjahu

Premier Izraela Beniamin Netanjahu lubi porównywać się do Winstona Churchilla. Prezydent Andrzej Duda najwyraźniej myślał, że zwraca się do polskiego rządu w sprawie premiera Wielkiej Brytanii. Bo jak inaczej wyjaśnić to, że prezydent Polski, która jest stroną MTK, podważa międzynarodowy porządek? „Guardian” ujawnił, że Izrael inwigilował i groził prokuratorom Międzynarodowego Trybunału Karnego. „Haga-Sraga”, pisał w serwisie X izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben Gewir. Dlaczego Polska ma to legitymizować?

Czytaj więcej felietony Estera Flieger: Negując oskarżenia wobec Netanjahu, Joe Biden chwieje łódką światowego ładu Oczywiście, Izrael jest jednym z kluczowych sojuszników USA i to w regionie, gdzie sojuszników nie ma wcale, ale usprawiedliwiając Beniamina Netanjahu i negując działania Międzynarodowego Trybunału Karnego, prezydent Joe Biden chwieje łódką światowego ładu w czasach kolejnych sztormów.

27 stycznia jest Międzynarodowy Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ustanowiony został w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Tego dnia najważniejsze są ofiary. Głos powinien należeć przede wszystkim do Ocalałych. Dlaczego więc prezydent Andrzej Duda zdecydował się wywołać polityczną awanturę?

Jest coś jeszcze: w styczniu 2020 roku Izrael zorganizował w Jerozolimie Światowe Forum Holokaustu. Do Jad Waszem w Jerozolimie zaprosił m.in. Władimira Putina, uwzględniając w programie jego wystąpienie. Nie pozwolono natomiast przemówić prezydentowi Polski. Dlaczego Andrzej Duda o tym nie pamięta?