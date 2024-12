Czy osoba Tuska, z całym jego doświadczeniem europejskim, może w jakiś sposób zwiększyć znaczenie polskiej prezydencji w kategoriach politycznych?

Tak, ale nawet bez prezydencji Tusk może mieć duży wpływ. Na przykład podczas październikowego szczytu Rady Europejskiej w sprawie migracji udało mu się przekonać wszystkich do swoich racji. Bo faktycznie nie można pozwolić dyktatorom na instrumentalizację migracji. Moja odpowiedź jest więc taka, że osoba Tuska nie zmieni zasadniczo sposobu, w jaki działa prezydencja. To jest mały plus, ale macie go również wtedy, gdy akurat Polska nie sprawuje prezydencji. Bądźmy szczerzy. Mamy problem z przywództwem w Europie. Mamy problemy we Francji, w Niemczech, zresztą wszędzie po trochu. Polska jest wyjątkiem, chociaż mam świadomość trudnej sytuacji wewnętrznej również w waszym kraju. Więc to silne, stabilne proeuropejskie przywództwo polityczne u was jest atutem. Po drugie, Polska jest jedynym krajem, który od 2004 roku nigdy nie miał recesji. Powinniście wykorzystać tę wiarygodność. I to, co podoba mi się w Tusku, to jego szczerość. Potrzebujemy tego więcej. Nienawidzę tego rodzaju euromowy, w której wszystko jest w porządku, zawsze mamy rację i powinniśmy głosić kazania całemu światu. To działa mi na nerwy, dlatego zawsze lubiłem Tuska, który był bardziej bezpośredni. Jeśli taki pozostanie, to dobrze nam zrobi.

Wspomniał pan o tym, jak Tusk zmienił debatę na temat migracji podczas październikowego szczytu Rady Europejskiej. Czy byłoby to możliwe, gdyby Polska sprawowała wtedy prezydencję? Czy mógłby forsować swoje stanowisko w sprawie migracji?

Mówimy oczywiście, że nie należy forsować narodowej agendy w czasie swojej prezydencji. Ale jeśli jest kryzys, nie można powiedzieć: poczekajmy jeszcze sześć miesięcy. To tak nie działa. Z drugiej strony jednak, jeśli ktoś myśli, że podczas prezydencji może faktycznie przesunąć UE w kierunku swojego kraju, to w rzeczywistości jest raczej odwrotnie. Kiedy masz prezydencję, zbliżasz się do innych. Zawsze powtarzam prezydencjom: nie martwcie się, nie wykorzystujcie swojej prezydencji do zdobywania punktów, ludzie tego nie lubią i to nie zadziała. Ale gwarantuję wam, że jeśli wykorzystacie swoją prezydencję do budowania zaufania, do tworzenia sieci, to pokażecie się wielu ludziom i w kolejnych miesiącach i latach, będziecie mogli wykorzystać do lepszej obrony swojego interesu narodowego.

Polska przedstawiła swoje priorytety – to bezpieczeństwo w różnych wymiarach. Czy priorytety rotacyjnej prezydencji w ogóle mają jakieś znaczenie?

Nie, ponieważ wszyscy wiemy, jakie są nasze priorytety i one się oczywiście nie zmieniają. Wiadomo, że teraz np. kluczowa jest nasza odpowiedź na Trumpa czy przyszłość Ukrainy, czyli generalnie kwestie bezpieczeństwa. Każda prezydencja miałaby to jako priorytet. To nie jest polska agenda, to jest agenda europejska. Kwestia dalszych działań po raporcie Draghiego (o konkurencyjności gospodarki UE – red.) jest również oczywista. Pytanie, które Polska musi sobie zadać, brzmi raczej: w jaki sposób możemy najlepiej przyczynić się do postępów UE w realizacji naszych priorytetów? Na tym polega wasze zadanie. Gdy pracowałem jeszcze w Radzie, powołałem specjalny zespół do przygotowania prezydencji. Zaczynamy trzy lub cztery lata przed prezydencją. Pierwsze pytanie, które zawsze otrzymywałem, kiedy jechałem do stolicy kraju przygotowującego prezydencję za trzy–cztery lata, dotyczyło naszego programu. Odpowiadałem: Złe pytanie. Nie mogę powiedzieć, jaki będzie program za trzy lata. Wydarzenia będą to dyktować. Mogę powiedzieć, że bezpieczeństwo będzie ważne, że Zielony Ład będzie ważny, że cyfryzacja będzie ważna, ale to dla was nic nowego. Jeszcze dużo czasu przed nami. Po drugie, nie macie pola manewru, bo tak naprawdę program jest ustalany przez wszystkich razem, a zwłaszcza przez Radę Europejską. To, co powinniście teraz zrobić, to skupić się na wewnętrznych strukturach komunikacyjnych. Szkolić dobrych ludzi, by byli dobrymi przewodniczącymi poszczególnych gremiów. A program sam o siebie zadba.

Każda prezydencja chce zostawić swój ślad. Na przykład Węgry zwołały szczyt UE–Bałkany Zachodnie. Polska organizuje nieformalne spotkanie w sprawie obronności. Jak znaleźć równowagę między tym, że chce się pozostawić ślad, a tym, że trzeba być uczciwym pośrednikiem?

Jest to doskonale kompatybilne, ponieważ w ten sposób funkcjonuje Unia. Bardzo często zdarza się, że kraje organizują nieformalne Rady Europejskie. Tutaj, w Brukseli, zawsze upewniamy się, że są one skoncentrowane wokół tematu, który jest szczególnie ważny dla danego kraju. Może to być temat europejski, ale na przykład taki, którym Polska jest szczególnie zainteresowana. W Austrii byłoby to bezpieczeństwo wewnętrzne, w Rumunii lub na Węgrzech – Bałkany Zachodnie. I jest to całkowicie uzasadnione, ponieważ są to też główne tematy dla UE. Obronność nie jest tematem tylko dla Polski, ale takim, gdzie Polska ma określoną perspektywę.