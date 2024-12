Część umiarkowanych antypisowskich wyborców może poczuć się oszukana brakiem rozliczeń PiS-u

Bo zauważmy – rządzący retorycznie skłaniają się do drugiego modelu, lecz praktykują pierwszy. Mówiąc prościej: deklarują ostre rozliczenia polityków Zjednoczonej Prawicy, ale w rzeczywistości mało w tej materii robią, a przynajmniej takie jest społeczne odczucie dużej części ich elektoratu. Co prawda jakieś zawiadomienia do prokuratury są kierowane, jakieś konkluzje sejmowych komisji śledczych zostały sformułowane, jakieś próby aresztowania polityków PiS oskarżanych o defraudacje i korupcję są podejmowane, ale nadal prominentni przedstawiciele ancien regime’u są na wolności, uczestniczą w pracach Sejmu, zasiadają w europarlamencie. A ich szef, Jarosław Kaczyński, stracił po roku immunitet jedynie w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej pewnego działacza społecznego.

W rok od przejęcia władzy i w czternaście miesięcy od wygrania wyborów rząd Donalda Tuska może być słusznie krytykowany za tempo i zakres rozliczeń. Tych rozliczeń, które obiecywał w kampanii wyborczej nie tylko on, ale także inni liderzy koalicji 15 października. Trudno dziwić się narastającej frustracji dużej części jej zwolenników. Co zresztą ciekawe – frustracji będącej chyba doświadczeniem nie tych najtwardszych, bo im wystarczają każde usprawiedliwienia ze strony premiera, ale tych, którzy popierają nowy gabinet warunkowo. To niebezpieczne, bo o ile silni razem i inne betonowe środowiska pozostaną przy KO bez względu na wszystko, o tyle pewna część umiarkowanych antypisowskich wyborców może poczuć się oszukana lub nawet dojść do wniosku, że wymierzania sprawiedliwości pisowcom się nie doczeka, bo… nie ma za co ich karać.

Niech przestrogą dla Donalda Tuska będzie nierozliczenie Donalda Trumpa

Donald Trump przez cztery lata po opuszczeniu Gabinetu Owalnego był objęty kilkunastoma, jeśli nie kilkudziesięcioma, śledztwami i postępowaniami prokuratorskimi. Z większości z nich wyszedł obronną ręką. Nie zaszkodziły mu one, a można nawet zaryzykować hipotezę, że pomogły powrócić do władzy. Mógł się bowiem jawić w oczach swych zwolenników jako niewinna ofiara elit medialno-prawniczych oraz politycznych przeciwników. Niech to będzie przestroga dla naszych rządzących. Za późno już dla nich na wybór modelu grubej kreski, bo zbyt dużo śledztw zostało zapoczątkowanych i zbyt wiele słów i oskarżeń padło pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i jego środowiska. Donald Tusk i jego ludzie nie mają już zatem odwrotu – muszą pójść drogą ostrych rozliczeń. Ale nie tylko retorycznie, ale także faktycznie. Inaczej skończą jak demokraci w Stanach Zjednoczonych.

Mówiąc obrazowo: jeśli do 2027 roku więzienia nie zapełnią się byłymi działaczami PiS, to partia ta wygra wybory i zapełni areszty i więzienia politykami obecnej władzy. Z tej drogi nie ma już odwrotu – to równia pochyła kończąca się ścianą. Ścianą, na której dokona swego żywota jedna ze stron. A może nawet cała polska demokracja.