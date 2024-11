Zmiany w składce zdrowotnej podkopują efekt podwyżki dla budżetówki

Na koniec dnia, przy urnie wyborczej, wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy dziś żyje mi się lepiej niż kilka lat temu

To ważne o tyle, że jedna obietnica podkopuje znaczenie drugiej. A to może mieć już potencjalnie konsekwencje polityczne. Jednym z niewielu namacalnych przykładów realizacji obietnic wyborczych koalicji 15 października były podwyżki dla budżetówki. Podwyżki znaczące, ale w obliczu od lat zamrożonych pensji w tym sektorze miały one raczej charakter próby wyrównania wynagrodzeń. Zwłaszcza że tempo wzrostu tych pensji ma się nijak do dynamiki rynku.

Przyszłość rządów Donalda Tuska oraz najbliższe wybory zależeć będą od tego, na ile klasa średnia, zwłaszcza ta finansowo niższa – naturalne zaplecze wyborcze KO – odczuje w swoim portfelu efekty tych rządów. I czy będą to efekty pozytywne, czy negatywne. Tu ekonomia spotyka się z polityką. Przy urnie wyborczej wielu ludzi zada sobie pytanie, czy dziś żyje mi się lepiej niż kilka lat temu. A do stawiania takich pytań namawiać będą wyborców politycy opozycji podczas najbliższych wyborczych miesięcy.