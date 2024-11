Czy algorytmy są w stanie rozwiązać problemy, które stworzyła algorytmizacja obiegu informacji?

Ale nie sposób wierzyć, że te wszystkie problemy rozwiąże Bluesky. Choć powstał ze szczytnych idei tzw. opensource, gdzie każdy może teoretycznie stworzyć własny algorytm, który rekomenduje mu treści, to nie łudźmy się, że miliony jego obecnych użytkowników będą same tworzyły algorytmy. Uruchomiony dla szerokiej publiczności na początku tego roku Bluesky przyciąga dziś tych, którzy już mają dość strasznego miejsca, jakim stał się X.

Ale problem w tym, że każdy serwis będzie się dało przejąć i popsuć, jeśli nie zamontuje się odgórnie pewnych bezpieczników. Nie podzielam wiary w to, że można lepszymi algorytmami naprawić to, co zepsuły algorytmy gorsze. Bo to algorytmizacja strumienia informacji stała się problemem. Zastosowanie lepszego algorytmu albo sztucznej inteligencji do naprawiania tego, co zepsuły inne sztuczne inteligencje, mnie nie przekonuje. Może powinniśmy się zastanowić bardziej globalnie, co zrobić w sytuacji, w której światowa infosfera napędzana jest algorytmami, jakimi jednak można manipulować? I wyciągnąć znacznie dalej idące wnioski niż przeniesienie się z jednej platformy społecznościowej na inną?