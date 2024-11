Chrześcijańskie spojrzenie na nową kadencję ustawodawczą w Unii Europejskiej

Obrona naszych wartości przed rosyjską agresją

Wewnętrzne i zewnętrzne uchodźctwo w Ukrainie od czasu ataku Rosji w 2014 r. i eskalacji rosyjskich działań militarnych w trakcie pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r., naruszających prawo międzynarodowe, spowodowały niezmierzone cierpienia. Już wcześniej Rosja wszczynała i eskalowała wojny, takie jak w Syrii, które zmusiły miliony niewinnych ludzi do ucieczki z domów i szukania schronienia w Europie, zgodnie z gwarancjami międzynarodowej karty praw człowieka. Ukraina, naród ukraiński nie mogą zostać porzuceni w perspektywie krótko- ani długoterminowej. W Ukrainie broniona jest europejska wolność, demokracja i prawa człowieka. Chcemy sprawiedliwego pokoju, ale nie za cenę wolności, demokracji i praw człowieka. UE w ścisłym sojuszu transatlantyckim i ze swoimi partnerami musi zapewnić, że Ukraina i inne zagrożone państwa wytrzymają ataki i odzyskają integralność terytorialną.

Ukraina zasługuje na sprawiedliwy i trwały pokój oparty na zasadach prawa międzynarodowego, w szczególności Karty Narodów Zjednoczonych, szanujący jej suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną. Rosja nie może ani wygrać tej wojny, ani rozpocząć kolejnej. To jest geopolityczny priorytet tej dekady. Tak zwane propozycje pokojowe nie mogą być wysuwane ani kompromisy zawierane kosztem kraju, który jest ofiarą agresji militarnej. Stałe wsparcie dla Ukrainy, a także jednolita polityka zagraniczna państw członkowskich UE są trudne, ale niezbędne.

Jak tego dowodzą zmagania w obrębie UE w sprawie przyjęcia i egzekwowania sankcji, znalezienie jasnego i wspólnego podejścia w sprawach zagranicznych jest bardzo trudne. Brak europejskiej jedności w kwestiach bezpieczeństwa toruje drogę do agresji wojskowej autokracji. Dlatego opowiadamy się za wprowadzeniem w Radzie do spraw Zagranicznych (FAC) decyzji większością kwalifikowaną i wzywamy Radę Europejską do stopniowego ich wprowadzania przy wykorzystaniu klauzul pomostowych. Większość kwalifikowana powinna najpierw być stosowana, gdy idzie o sankcje. Ponadto Parlament Europejski powinien mieć silniejszy głos w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W dłuższej perspektywie potrzebujemy nowej architektury pokoju i bezpieczeństwa, w której będą dobrze zrównoważone: odstraszanie, kontrola zbrojeń, współistnienie i współpraca.

Więcej strategicznej niezależności dla Europy

Oświadczamy, że popieramy zmniejszenie strategicznej zależności UE przy jednoczesnym zachowaniu jej stanowczego stanowiska w sprawie promowania praw człowieka. Należy przeprowadzić debatę i opracować wspólny plan dotyczący strategicznej zależności Europy od Chin, która musi zostać zmniejszona. UE jako całość musi stanąć w obronie wspólnych interesów gospodarczych i praw człowieka, ponieważ podzieleni jesteśmy słabsi.