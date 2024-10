Michał Szułdrzyński: Czarnek naucza w Kościele. PiS upolityczniając religię, przyspiesza laicyzację

W polskim kościele i w polskiej prawicy nie przyjęło się nauczanie o rozdziale tronu i ołtarza

Choć w Ewangelii istnieje wyraźna konieczność oddzielenia tego co boskie i cesarskie, choć doktryną Kościoła jest rozdział tronu i ołtarza, nauczanie to „nie przyjęło się” w dużej części polskiej prawicy i Kościoła. W efekcie, gdy Przemysław Czarnek mówi o tym, że chciałby, aby za jego życia Polska była wolna, niepodległa i katolicka, to nawet nie wymieniając na głos nazwy partii, przekonuje wyborców, że Polska będzie taka, tylko wtedy, gdy PiS wygra wybory prezydenckie i gdy później wróci do władzy. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość nie tylko zawłaszcza politycznie nauczanie Kościoła, ale w dodatku obwołuje się obrońcą religii, utożsamiając swoją działalność polityczną z dobrem Kościoła.

Dlaczego zachowanie Przemysława Czarnka szkodzi Kościołowi?

W ten sposób działanie Czarnka – ale nie oszukujmy się, dotyczy to przecież również jego szefa prezesa PiS, wielu posłów tej partii, a także części Episkopatu – szkodzi Kościołowi. Po pierwsze wciąganie Kościoła jako zakładnika gry politycznej nigdy Kościołowi nie wyszło na dobre. Po drugie zaś przyspiesza to proces laicyzacji. Ochrzczonych jest bowiem 90 proc. Polaków. Na PiS głosuje ponad 30 proc. tych, którzy chodzą głosować, czyli mniej niż 20 proc. mieszkańców Polski. Ci, którzy PiS nie popierają, przestają w Kościele czuć się u siebie, gdy PiS Kościół zawłaszcza. A Kościół jest katolicki, czyli powszechny. I nie ma partii ani kandydata, który by w pełni realizował nauczanie Kościoła.

Jak ostatnio przypomniał papież Franciszek pytany o wybory w USA, ani Kamala Harris ani Donald Trump nie są idealnymi kandydatami według nauczania Kościoła. Harris z powodu swojego podejścia do aborcji, Trump z powodu polityki wobec migrantów. A zatem to wierni w swoim sumieniu muszą sami ocenić i zdecydować, na kogo oddać głos. Kościół ich nie wyręczy, nie powie na kogo głosować. I nie powinien tego robić. No chyba, że chce by świątynie były już całkiem puste.