Joanna Ćwiek-Świdecka: Nastoletnia Julia z Lubina zmarła, bo zawiedli dorośli

Nie wierzę, że nikt nie wiedział, że rówieśnicy dręczyli 16-letnią Julię z Lubina

Szkoła raczej w tej sprawie interweniowała. Zapewne przeglądając szkolną dokumentację, wszystko będzie się w niej zgadzało. Żadna placówka nie pozwoli sobie na to, by w razie kontroli coś było nie tak. Ale przecież musiało być nie tak, skoro przemoc nie ustawała. Jeśli hejt rzeczywiście doprowadził uczennicę do śmierci, szkoła z pewnością zawiodła.

Warto też przy okazji zapytać, gdzie byli rodzice? Ktoś te dzieci przecież wychowywał, ale chyba zapomniał nauczyć, co jest dobre, a co złe. Nie wiedzieli o tym, co się dzieje? Na pewno wiedzieli, bo szkoła ich o tym musiała poinformować. Czy mówili, że to na pewno nie ich dziecko hejtowało? Bardzo prawdopodobne, często słychać takie słowa na szkolnych zebraniach. Dziś też rodzice mogą mówić, że to „nie ich dziecko”. Tak, nie ich dziecko zmarło. Ale może ich dziecko ma krew na rękach.