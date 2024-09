Ambasador Izraela: Oskarżenia o ludobójstwo przypominają pomówienia o mord rytualny

Dziś Żydzi nie mogą bać się antysemitów, to oni powinni żyć w strachu.

Izrael zrobi to, co trzeba. Pokonamy współczesnych nazistów, którzy nas zaatakowali, i uwolnimy naszych porwanych

Przywódcy polityczni na Bliskim Wschodzie zaprzeczają zagładzie i nawołują do mordowania Żydów, chrześcijan i innych muzułmanów. Książka „Mein Kampf” Hitlera jest nadal masowo wydawana w języku arabskim i cieszy się popularnością wśród radykałów.

Nikt nie powinien popierać przywódców tego pokroju, którzy w przeszłości wspierali nazistów, później związali się z komunistami, a obecnie z reżimem irańskim. Nikt nie powinien pozostawać obojętnym na ich plan dokonania kolejnej zagłady i zniszczenia zachodniej cywilizacji. Jeśli nie powstrzymamy ich razem, niechybnie czeka nas to samo piekło dżihadu.

Izrael zrobi to, co trzeba. Pokonamy współczesnych nazistów, którzy nas zaatakowali. Zwyciężymy w tej wojnie i uwolnimy naszych porwanych. Jednocześnie będziemy nadal szukać drogi do osiągnięcia pokoju z tymi, którzy również go chcą, a ci w świecie muzułmańskim stanowią dziś większość.

Do osiągnięcia pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie niezbędnych jest kilka elementów – wzajemny szacunek, pokonanie radykałów i zrozumienie wyzwań politycznych, jakie niesie przyszłość. Wreszcie kluczowe jest rozumienie i akceptowanie przeszłości.