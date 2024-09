Co pokazuje spór o ambasadorów?

Prezydent Andrzej Duda bierze więc część odpowiedzialności za ewentualne porażki polskiej dyplomacji. Za brak sukcesów w relacjach z Niemcami nie będzie można obwiniać tylko rządu Donalda Tuska, ale także tego, który pozbawia Polskę prawa do korzystania z instrumentu prowadzenia polityki zagranicznej, jakim jest akredytowanie ambasadorów w stolicach innych państw.

Minister Radosław Sikorski mówił, że modli się codziennie o to, aby prezydent Duda podpisał nominacje ambasadorskie. Nie należy tracić nadziei, że Bóg go w końcu wysłucha. Tymczasem spór o ambasadorów pokazuje, że współistnienie rządu i prezydenta wywodzących się z różnych obozów politycznych może prowadzić do dysfunkcjonalności państwa. Będzie to zapewne ważną wskazówką, na kogo należy oddać głos w przyszłorocznych wyporach prezydenckich, by nie osłabiać pozycji państwa na scenie międzynarodowej.