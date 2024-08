Sprinterka Ewa Swoboda, której ekspresja nie kończy się niestety na bieżni, a słownictwo, jakiego używa, nie pozwala nazwać ją damą (w przeciwieństwie do Ireny Szewińskiej), ma w mediach społecznościowych tysiące zwolenników.

Zażenowanie budzi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosław Piesiewicz, namawiający Huberta Hurkacza do łamania zasad fair play, na straży których ta organizacja zawsze stała, afiszujący się bezrefleksyjnie w jednym szeregu z mistrzami sportu, dążący (do niedawna) do przyznania sobie niemal dożywotniej funkcji prezesa.

A przecież to jedna z najważniejszych osób polskiego sportu, wybrana demokratycznie na stanowisko prezesa głosami prezesów związków sportowych. Czy oni nie wiedzieli, kto to jest? Czy może dobrze wiedzieli, bo znali go z „eleganckich” zachowań jako prezesa Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz)? Skoro jednak obiecał związkom pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, to go wybrali.

Najważniejsze, że był skuteczny, że Swoboda biega najszybciej w Polsce, a Feia lubią piłkarze, bo jest podobno dobrym trenerem. A że czasami coś palną albo zrobią coś takiego, że nie wiadomo, gdzie się schować, to nie ma żadnego znaczenia.