Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Łotysz Valdis Dombrovskis powiedział w rozmowie z „Financial Times”, że nie ma wątpliwości, iż w październiku kwalifikowana większość państw członkowskich poprze propozycje unijnej egzekutywy nałożenia zaporowych ceł na import aut elektrycznych z Chin. Miałyby one (łącznie z istniejących daninami) wynieść nawet blisko 50 procent. Zgodnie z unijnym prawem taka inicjatywa nie może wejść w życie, jeśli nie poprze jej przynajmniej 15 państw UE zamieszkanych przez 65 proc. ludności Wspólnoty.

Reklama

Czytaj więcej Biznes Cła na auta elektryczne nie zatrzymały Chińczyków Komisja Europejska starała się ochronić unijny rynek przed zalewem tanich chińskich aut z napędem elektrycznym. Chińczycy już mają pomysł, jak sobie z tym poradzić.

Bez wątpliwych praktyk gospodarczych Chiny nie były tak konkurencyjne

Taka jedność jest czymś nowym w relacjach między Brukselą i Pekinem. Do tej pory bowiem każdy kraj członkowski prowadził tu własną grę. Do Państwa Środka bez żadnych konsultacji ze swoimi europejskimi partnerami lecieli przywódcy Niemiec, Francji czy Polski. W sprawie ceł na import aut szczególnie sceptyczny był Berlin. Nasi zachodni sąsiedzi rozwinęli szeroki eksport własnych samochodów do Chin, a także ich produkcję na miejscu. Niemcy obawiali się, że wojna handlowa z Chińczykami spowoduje, iż komunistyczne władze zmuszą ich do wycofania się z tego rynku.

Nie mogąc konkurować z Chińczykami, fabryki w zjednoczonej Europie nieraz zmuszone były do zaprzestania produkcji. To mnoży armię bezrobotnych i jest ważnym powodem skokowego poparcia dla skrajnej prawicy.

Dziś jednak staje się jasne, do czego doprowadził brak europejskiej solidarności. W ubiegłym roku Wspólnota zarejestrowała deficyt w handlu z Chinami blisko 300 miliardów euro. Stało się tak nie dlatego, że chińskie produkty są tak znakomite, tylko z uwagi na wątpliwe metody produkcji, jakich dopuszczają się Chińczycy. Przedsiębiorstwa otrzymują masowe wsparcie państwa, kradną cudzą własność intelektualną, nie przestrzegają minimalnych norm socjalnych i ekologicznych.