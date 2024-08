Stefan Wyszyński był wyświęcany sam po pierwsze z powodu choroby, a po drugie ze względu na brak wieku kanonicznego. Miał dopiero 23 lata. Na jeden brakujący rok otrzymał dyspensę, ale musiał poczekać do dnia urodzin. Często wracał myślami do tego dnia. Tak wspominał tę przedziwną uroczystość:

„Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej włocławskiej w roku 1924. Byłem święcony sam – 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. Była to jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać święcenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski, powiedział do mnie: Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń”. Mimo to służył Polsce i Kościołowi jeszcze kilkadziesiąt lat.

Podstawowa wartość – miłość do ojczyzny

Jeśli szukalibyśmy kilku uniwersalnych drogowskazów wynikających z ponadczasowego nauczania prymasa Wyszyńskiego, to jednym z ważniejszych jest bez wątpienia miłość do ojczyzny. „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”, mówił, a kiedy indziej dodawał: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu. Naród jest jak mocne drzewo, które podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe. Może to drzewo przejść przez burzę, mogą one urwać mu koronę chwały, ale ono nadal trzyma się mocno ziemi i budzi nadzieję, że się odrodzi”.

Niezwykle ciekawym wątkiem jego nauczania było też to, że według niego wszelkie zmiany w Polsce zawsze powinny zaczynać się od pojedynczego człowieka: „Każdy, kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą”.

Źródła współczesnych kryzysów – brak troski o bliźniego

Kiedy indziej mówił o tym jeszcze tak: „Nie wierzcie w to, że zagadnienie kryzysu współczesnego świata polega na kryzysie kultury, ekonomii i ustroju politycznego, takiego czy innego. Nieprawda, to są wszystko śmiecie i liście jesienne, które spadają z drzew; wichry je rozniosą po polach i śmietniskach. To są małe problemy! Współczesny problem i kulminacyjny punkt kryzysu światowego leży tu, gdzie spotykają się usta człowieka, który chce służyć swemu bratu, z jego stopami. Kto umie i chce to zrobić, ten zwycięża i kreśli plany rozwojowe ludzkości na przyszłość”.