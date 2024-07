Teraz rząd Tuska stoi przed podobnym dylematem w sprawie reparacji jak lotniska: co dalej? Fala negatywnych komentarzy – również po wystąpieniu samego Tuska w trakcie ubiegłotygodniowej konferencji prasowej – najlepiej pokazuje, że proste porzucenie tematu lub skwitowanie postawy Niemiec po prostu nie wchodzi w grę. Tusk jako bardzo wytrawny polityk rozumie to, o czym pisze w komentarzu też Michał Płociński z „Rzeczpospolitej”: Polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o postawę wobec Niemiec, mocno się zmieniło. I jest bardzo asertywne. Premier w ubiegłym tygodniu mówił, że będzie szukał satysfakcjonujących rozwiązań, ale nie w duchu „konfrontacji politycznej”. Czyli nie w stylu PiS, ale jednak. Podobnie mówił o CPK.

Donald Tusk w sprawie granicy, Pałacu Saskiego, szeroko pojętego patriotyzmu, a od niedawna samego CPK (mimo wątpliwości ekspertów w sprawie samej deklaracji i konferencji o „megalopolis”) wyraźnie przesuwa się na nowe pozycje. Próbuje zabrać PiS tlen w sprawach, które były do tej pory jego domeną lub które PiS uznawało wręcz za „swoje”. Nie będzie żadnych zaskoczeń, jeśli i w sprawie reparacji Tusk postawi w przyszłości na nieoczywisty kurs. To wszystko przygotowanie samej Koalicji Obywatelskiej do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2027 roku i budowę „szerokiego namiotu” całej Koalicji. Tusk jako jedyny polityk w jego formacji może deklarować takie przesunięcia (jak np. postawa wobec granicy) bez ryzyka wewnętrznej krytyki, ale co ważniejsze, bez ryzyka poważnej krytyki ze strony mediów czy środowisk opiniotwórczych.

Kto będzie kandydatem KO na prezydenta

Być może działanie Tuska ma też jeszcze jeden cel. W przyszłym roku odbędą się wybory prezydenckie. Tusk wykluczył już kandydowanie. Ale niezależnie od tego, kto będzie kandydatem KO – dziś „domyślnym” jest Rafał Trzaskowski – to Tusk będzie jego „skrzydłowym”. Niczym w „Top Gun”, I trudno się dziwić, że ustawia się na takim, a nie innym skrzydle, by KO i jej kandydat mieli jak największe szanse.