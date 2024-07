Już dziś jest oczywiste, że to Francja Niepokorna, która przed wyborami do Parlamentu Europejskiego znajdowała się na linii zstępującej, będzie największym beneficjentem tego sojuszu i to ona kształtować będzie wizerunek lewicy w przyszłym Zgromadzeniu Narodowym.

François Hollande – miara upadku demokratycznej lewicy

Ton kampanii Nowego Frontu Ludowego nadaje Melenchon. Wystarczyło popatrzeć na wiec lewicy na paryskim placu Republiki, który odbył się wieczorem po ogłoszeniu wyników pierwszej tury. To on i jego najbliżsi współpracownicy rozdawali role. Dla mnie miarą upadku demokratycznej lewicy jest kandydowanie z ramienia NFL w tych wyborach byłego prezydenta François Hollande’a, polityka poważnego, zajmującego jasne stanowisko w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainie. Jego szanse na ubieganie się o reelekcję w 2017 roku przekreślili dysydenci z jego macierzystej partii, wyraźnie licytujący się z Melnchonem: politykiem zafascynowanym Chavezem i Fidelem Castro, twierdzącym jeszcze kilka lat temu, że sprawa granic w Europie jest otwarta i powinna zostać na nowo uregulowana, a obecnie celowo podsycającym we Francji napięcia, będące odbiciem konfliktu izraelsko-arabskiego na Bliskim Wschodzie i umieszczającym na listach wyborczych osoby podejrzane o sprzyjanie islamistycznemu terroryzmowi.

Alain Finkielkraut ma rację, stwierdzając ostatnio na łamach „Rzeczpospolitej”, że radykalna francuska lewica z pełną świadomością postawiła na antysemityzm, pragnąc sięgnąć po głosy milionów francuskich muzułmanów. Nie mogą tego nie dostrzegać politycy Partii Socjalistycznej i innych lewicowych ugrupowań, którzy karnie ustawili się za Melenchonem w szeregach Nowego Frontu Ludowego. Znowu wyruszają na wojnę z faszyzmem, którego we Francji nie ma. Jeszcze raz oddajmy głos Finkielkrautowi: „…na skrajnej prawicy antysemityzm prawie nie istnieje. To radyklana lewica sięga po niego, aby uniemożliwić dojście do władzy skrajnej prawicy. To jest jakaś straszna ironia historii!”.

Co grozi Francji po wyborach do Zgromadzenia Narodowego

Po drugiej turze wyborów do Zgromadzenia Narodowego Francji nie grozi faszyzm ani prawicowy autorytaryzm. Grożą za to całkiem realnie prawicowy i lewicowy populizm, polityczna niestabilność powodująca niebezpieczną obstrukcję we francuskiej polityce zagranicznej i wewnętrznej oraz nasilenie się i tak głębokich podziałów w społeczeństwie. Te podziały mają wielorakie przyczyny, ale jedną z najważniejszych jest ideologia radyklanej lewicy, którą wybitny francuski historyk idei i politolog Pierre-André Taguieff nazwał „islamogoszyzmem”.