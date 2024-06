Tomasz Kubin: Klęska Macrona sprawi, że atmosfera będzie mocno zepsuta

Kilkanaście miejsc, które straciły trzy frakcje prointegracyjne, zyskały dwie sceptyczne wobec pogłębiania współpracy w UE, czyli Konserwatyści i Reformatorzy oraz Tożsamość i Demokracja. Wielkimi przegranymi są Zieloni, którzy z 71 miejsc stracili aż 19. Taki wynik chyba trudno uznać za wyraz poparcia dla Zielonego Ładu… Relatywnie bardzo dużo jest posłów nienależących do żadnej frakcji – prawie 90 – ale to może się jeszcze zmienić i część z nich jednak do którejś grupy dołączy. Im wyższa liczba niezrzeszonych, tym trudniej budować koalicje do konkretnych głosowań i przewidzieć ich wyniki.

Efekt igrzysk w Paryżu

Teoretycznie więc do żadnej rewolucji nie doszło, przesunięcia w skali 720-osobowego PE nie są radykalne, a większość ,,trójcy trzymającej władzę” jest bezpieczna. Tym bardziej że rozbieżności wśród eurosceptyków są chyba jeszcze większe niż pokusa stworzenia jednej, dużej frakcji, która, po przekonaniu chociażby kilku posłów niezrzeszonych, mogłaby stanowić drugą największą grupę w PE. W praktyce jednak zbieranie większości dla przegłosowania aktów prawnych, które wyraźnie i mocno będą dotykać interesów narodowych, będzie znacznie trudniejsze. Niektórzy posłowie z trzech frakcji prointegracyjnych bardziej niż zaleceniami frakcyjnymi będą kierować się interesem narodowym oraz tym, jaka będzie reakcja mediów i opinii publicznej w państwach, z których pochodzą. Czyli jak ich aktywność w PE wpływać będzie na krajową scenę polityczną. Bo przecież to w poszczególnych państwach są wybierani i to partia matka (czyli najczęściej jej przywódca) decyduje np. o tym, kto i na jakim miejscu znajdzie się na liście wyborczej w kolejnych wyborach… To, że budowanie większości w nowym PE będzie znacznie trudniejsze, może być widoczne już przy głosowaniu nad obsadą stanowiska przewodniczącego KE.

Poza skumulowanymi wynikami nie sposób nie dostrzec tego, co stało się w kilku państwach, tzn. dużego poparcia dla partii eurosceptycznych, zwanych też populistycznymi. Patrząc tylko na trzy największe państwa UE, chodzi o poparcie dla Alternatywy dla Niemiec, Braci Włochów oraz, przede wszystkim, Zjednoczenia Narodowego we Francji. Decydując się na rozwiązanie parlamentu i przyspieszone wybory, Emmanuel Macron zagrał jak hazardzista, bardzo wysoko. Jeśli ,,front demokratyczny” wyjdzie z tych wyborów wzmocniony, ruch prezydenta Francji zostanie uznany za genialny, a on sam będzie politycznie znacznie mocniejszy. W UE będzie najsilniejszym przywódcą politycznym. Otworzy mu to także możliwości chociaż częściowego podjęcia proponowanych wielokrotnie reform, zarówno we Francji, jak i w UE. Ale jeśli to Zjednoczenie Narodowe wygra, dla UE i dalszej integracji oznaczać to będzie oczekiwanie do wyborów prezydenckich we Francji w 2027 r. jak na zapowiedzianą katastrofę. Bardzo możliwy jest także wariant, w którym wyniki wyborów będą niejednoznaczne i niewiele rozjaśnią sytuację we Francji, tzn. Zjednoczenie Narodowe powiększy liczbę mandatów, ale nie na tyle, aby można to uznać za zdecydowany sukces partii Marine Le Pen. Ostateczna rozgrywka zostanie odłożona do wyborów prezydenckich, a do tego czasu Francja będzie trwać w swoistym stanie zawieszenia i oczekiwania, co będzie negatywnie wpływać na funkcjonowanie UE. Już kilka dekad temu Charles de Gaulle mówił, że trudno jest rządzić państwem, w którym produkuje się 246 gatunków sera. Od tego czasu tego sera jest chyba jeszcze więcej…

A wracając jeszcze do tych igrzysk w Paryżu: jeśli w wyborach parlamentarnych we Francji Zjednoczenie Narodowe odniesie sukces, co oznaczałoby klęskę Emmanuela Macrona, to oczywiście Sekwana nadal będzie sobie płynąć, a wieża Eiffla zachwycać turystów. Ale atmosfera będzie jednak mocno zepsuta i nawet te igrzyska to już chyba nie będzie to…