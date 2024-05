Atak na polskiego żołnierza na granicy białoruskiej to wiatr w żagle rządowej propagandy. Napastnik był zapewne człowiekiem „podburzonym” do ataku na polską służbą graniczną przez bandziorów Łukaszenki. Należy z całą mocą potępić takie działania migrantów (albo pseudomigrantów), i to sprawa ważna. Jednak nie można zapominać o tym, że wśród ludzi zwożonych na granicę polsko-białoruską są ludzie naprawdę w wielkiej potrzebie i chcący ratować swoje życie przez wyprawę do legendarnej dla nich Europy.

Czytaj więcej Wojsko Złe informacje o stanie zdrowia żołnierza zaatakowanego na granicy z Białorusią Stan zdrowia polskiego żołnierza zaatakowanego nożem przez migranta na granicy z Białorusią jest ciężki - przekazał w Radiu Zet wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Czy Donald Tusk widział „Zieloną granicę” Agnieszki Holland?

Dochodzimy tu do sprawy, która mnie coraz bardziej niepokoi w związku z duchem narodowego militaryzmu: „Stop uchodźcom! Mur pisowski na granicy z Białorusią jest do niczego, my zbudujemy taki nie do przebycia!”. I słyszymy wciąż o tym, jak to reżim Łukaszenki podpuszcza uciekinierów z krajów biedy i przemocy, by szturmowali naszą granicę. Nie wiem, czy Donald Tusk obejrzał film Agnieszki Holland „Zielona granica”, który pokazuje wydarzenia mające miejsce na tej granicy, nic nie dodając – jest wspaniałą fabułą dzięki talentowi reżyserki, ale jego treść to dokument. Dokument wołający do sumień, polskich i ludzkich, mam nadzieję, że także do sumienia Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Unia Europejska bez względu na słuszną generalnie ideę zapobiegania nadmiernej i sterowanej przez Rosję i inne kraje migracji nie zmieniła swych humanitarnych zasad traktowania migrantów, a zwłaszcza uchodźców

Na ostatnim spotkaniu z obywatelami w Białymstoku Donald Tusk, zapewne zmuszony okolicznościami, wspomniał coś o otwarciu jednego przejścia granicznego z Białorusią, z którego – jak wynikało z kontekstu – będą mogli korzystać uchodźcy. Tę krótką wypowiedź nagrodziły brawa publiczności, ale nie wiadomo, czy do tego rozwiązania dojdzie. Bo o ile wiem, Unia Europejska bez względu na słuszną generalnie ideę zapobiegania nadmiernej i sterowanej przez Rosję i inne kraje migracji nie zmieniła swych humanitarnych zasad traktowania migrantów, a zwłaszcza uchodźców. A tych jest wielu i zasługują na naszą pomoc, nie mówiąc już o tym, że wśród nich często są ludzie wykształceni, którzy Polsce mogą być bardzo potrzebni.

Jak to więc jest z tą „obroną granic” i „humanitarnymi wartościami” Europy?

Bardzo mnie boli – powiem to wprost – że Donald Tusk, fotografując się na tle żołnierzy pogranicza, zupełnie jak pisowski minister Błaszczak, nawet nie znalazł pół godziny, aby spotkać się z ludźmi, którzy na granicy starają się pomóc prześladowanym przez dwie strony uchodźcom. A tam jest cała mała armia ludzi oddanych ideom pomocy bliźniemu i wierna europejskim wartościom, o których Donald Tusk tak prosto i pięknie mówił na swych spotkaniach przedwyborczych. I nawet tak tragiczne wydarzenie, jak podstępny atak na polskiego żołnierza na granicy z Białorusią nie może zwalniać europejskiego państwa polskiego z obowiązku znalezienia sposobu, by przesiewać chętnych do migracji na naszej granicy i udzielać pomocy tym, którzy na to zasługują.