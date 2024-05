Braun i Trzaskowski, choć kierują się zapewne zupełnie odmiennymi intencjami, w oczach wyborców wpisują się na długą listę radykałów wojujących z symbolami religijnymi w przestrzeni publicznej. Ci politycy zdają się być przekonani, że ich głośne akcje przyniosą im wielki rozgłos i popularność. Cóż za naiwność!

Krzyż to nie drabina do prezydentury!

Historię ikonoklastów, jakobinów, bolszewików, nazistów, maoistów i im podobnych pominę w tym artykule. Mają oni jednak jeden wspólny mianownik — wszyscy na swój sposób walczyli z krzyżem jako symbolem chrześcijaństwa, a także z symbolami religijnymi mniejszości narodowych. Skupiając się na naszym podwórku przypomnę, jak po 1990 roku kilka osób przeliczyło się z korzyściami, jakie przewidywali rozpoczynając walkę z krzyżami w przestrzeni publicznej. Na przykład osiem lat temu wojewoda opolski Ryszard Wilczycki próbował wywołać narodową burzę po tym jak Rada Miejska w Kędzierzynie-Koźlu przegłosowała ponowne powieszenie krzyża w sali obrad Urzędu Miasta. Na jego larum nikt nie zareagował, a kariera polityczna pana Wilczyckiego powoli gasła i ostatecznie zakończyła się w zeszłym roku, kiedy nie został wybrany do parlamentu. Nie był on jednak w 2012 roku największym agitatorem wzywającym do usunięcia symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Na czołowego jakobina kreował się Janusz Palikot, postać dziś zasłużenie zapomniana, ale wówczas w 2012 roku był to przywódca niewielkiego ugrupowania składającego się z różnej maści feministek i antyklerykałów. Znamienne, że ten sam człowiek 4 lata wcześniej, 6 grudnia 2009 roku, pisał na swoim blogu: ,,Nie przeszkadzają mi krzyże w szkołach czy innych miejscach publicznych. Krzyż jest w takim samym stopniu w Polsce symbolem religijnym, co narodowym. Jeśli komuś przeszkadza symbol religijny niech odczytuje to w sposób narodowy właśnie. … Krzyż nie powinien dzielić Polaków!”

Populiści wierzą, że podziw wyborców najlepiej zdobyć hunwejbińską nadgorliwością. Nic bardziej mylnego.

Czemu więc później tak radykalnie zmienił zdanie? To schizofreniczne podejście do polityki początkowo przydało się Palikotowi, żeby zbudować własny klubik w Sejmie. Ten nowy prozelita lewicowy był przekonany, że antykatolicka kampania zaprowadzi go wprost do Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem przyczyniła się do ostatecznego bankructwa jego kariery politycznej.

Śladami biłgorajskiej gwiazdy jednego sezonu dumnie kroczyła inna czołowa agitatorka antyklerykalizmu w iście czekistowskim stylu – europosłanka Joanna Senyszyn.

Ta pani widzi w krzyżu jedynie ,,instrument klerykalizacji” społeczeństwa polskiego. Tak jakby ponad dziesięć wieków wyjątkowej na tle Europy tolerancji polskich katolików wobec innowierców stanowiło zaledwie niewiele znaczący epizod w dziejach rozdartego schizmą i reformacją starego kontynentu.