Magdalena Biejat nie uratuje Lewicy

Czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego mogą okazać się dla Lewicy ostatnią szansą na spójny i jasny przekaz skierowany do własnego elektoratu, który w zasadzie jest trudny do określenia. Nawet świetny wynik Magdaleny Biejat w Warszawie nie może zamazać katastrofy wyborczej Lewicy w skali kraju. Jeśli, jak mówił Włodzimierz Czarzasty, szefem sztabu w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie Robert Biedroń, to znaczy, że Lewica nie tylko niczego nie zrozumiała, ale zrozumieć nie chce. Obecny poseł do PE jest bowiem symbolem klęski w wyborach prezydenckich w 2020 roku, gdy otrzymał gorszy wynik od wyśmiewanej Magdaleny Ogórek. O ile zatem PiS kupiło sobie czas, przetrwało trudny okres rozliczeń i utraty władzy, o tyle Lewica trwa w niełatwym czasie refleksji i pytania: co dalej?