Dlaczego Donald Tusk nie ma zaufania do CBA

Po drugie, warto postawić pytanie o to, dlaczego tego rodzaju działania podejmuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poprzednia władza uwielbiała wykorzystywać w takich sytuacjach Centralne Biuro Antykorupcyjne, nowa do CBA nie ma zaufania i podjęła już pierwsze kroki w celu likwidacji tej instytucji.

Platforma Obywatelska nie ufa biuru, uważa, że nie da się go już naprawić, że zbyt długo było ono wykorzystywane politycznie w celach niemających wiele wspólnego z korupcją. Dlatego chce tę służbę zlikwidować, a jej obowiązki przekazać ABW. I widać, że już nie czekając na zmiany ustawowe, nowa władza postawiła na ABW, powierzając jej tę niezwykle ważną politycznie i społecznie sprawę.

Nowa koalicja musi pokazać, że nie chodzi o polityczną zemstę, lecz o sprawiedliwość

Z tym zaś wiąże się trzecie pytanie. Chodzi o całkowitą transparentność, by nikt nie mógł postawić nowej władzy zarzutu politycznej zemsty. Wiemy, co działo się za czasów PiS ze śledczymi, którzy zajmowali się niewygodnymi dla władzy tematami. I wiemy, jak zwykłe sprawy – jak choćby podejrzenia jakichś nieprawidłowości w urzędzie miejskim w Inowrocławiu – potrafiły być pretekstem do działań operacyjnych wobec opozycji, jak to było najprawdopodobniej w przypadku wykorzystania Pegasusa wobec szefa kampanii PO z 2019 roku Krzysztofa Brejzy.

Bo by odbudować praworządność, potrzeba nie politycznej zemsty, ale transparentności, uczciwości i poczucia sprawiedliwości

Część komentatorów, a nawet niektórzy politycy dziś tryumfują, że oto zaczęło się rozliczanie poprzedników. Rozliczyć wszystkie przestępstwa i niegospodarność poprzedniej ekipy trzeba – do ostatniego grosza. Ale powinny to być działania przemyślane i transparentne, by nie dać powodu do stawiania zarzutów o przejmowanie od poprzedników metod, tylko stosowanie ich w drugą stronę. Osobiste zaufanie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara czy premiera Donalda Tuska i przekonanie, że w przeciwieństwie do ludzi typu Zbigniewa Ziobry czy Mariusza Kamińskiego nie wykorzystali narzędzi do walki z przestępczością do walki z politycznymi oponentami, na dłuższą metę mogą nie wystarczyć.