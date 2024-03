Jeden z najciekawszych polskich filozofów, prof. Ryszard Legutko, otrzymał nagrodę imienia węgierskiego bohatera narodowego Jánosa Hunyadiego z rąk Viktora Orbána. Wyróżnienie przyznaje od roku Fundacja na Rzecz Obywatelskich Węgier za zasługi na rzecz wolności, chrześcijańskich wartości nawet jeśli są w sprzeczności z „głównym nurtem europejskiej polityki”.

Czy powinno się przyjmować nagrody od Viktora Orbána

Gdyby prof. Legutko był wyłącznie filozofem, można by tylko wyrazić zaskoczenie, że postanowił abstrahować od całego kontekstu związanego z rolą Węgier w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Ale jest on również politykiem, więc trudno się łudzić, że tego kontekstu nie rozumiał. Choć uczyłem się od Legutki filozofii, choć pierwsze kroki w działalności publicznej stawiałem z nim, uważam, że przyjęcie odznaczenia od Orbána, to – by zacytować de Talleyranda – gorzej niż zbrodnia, to błąd.

I to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze w języku Węgier Orbána wszystko jest na odwrót. Nagrodę przyznawaną przez fundację obywatelskich Węgier wręcza więc premier, który konsekwentnie niszczy wolne media i niezależne od władzy społeczeństwo obywatelskie w swoim kraju. Po drugie zaś swoje wystąpienie Orbán użył jako kolejny pretekst do ataku na demokrację liberalną, posługując się swoim konceptem demokracji nieliberalnej, którą od lat stara się budować na Węgrzech. W tej koncepcji liberalizm – tu Orbán pożycza od Legutki – jest podobny do komunizmu, lecz jeszcze bardziej niebezpieczny, to on stanowi zagrożenie dla wolności i wartości europejskich. – Suwereniści wysłali kiedyś komunistów na śmietnik historii i to samo zrobią z liberalizmem – miał powiedzieć podczas laudacji węgierski premier.

Największym zagrożeniem dla Europy jest dziś Putin, nie Unia Europejska

Kłopot w tym, że dziś największym zagrożeniem dla europejskich wartości, dla wolności oraz kultury chrześcijańskiej jest agresja Putina. Cały europejski ład może wkrótce runąć, pod naporem rosyjskiej agresji, czy to będzie wojna hybrydowa, czy jego rakiet i czołgów. Tymczasem słuchając Orbána i Legutki (sprawdziłem, w jego wystąpieniu ani razu nie pada słowo Rosja ani Putin) można było uznać, że jednak największym zagrożeniem dla Europy jest Bruksela.