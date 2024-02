Ale nawet na krótką metę wyzwania finansowe dla Europy byłyby ogromne. Chodzi w pierwszej kolejności o uzupełnienie luki w pomocy dla Ukrainy, jaką pozostawiłaby izolacjonistyczna Ameryka. W ciągu minionych dwóch lat przekazała ona Kijowowi ponad 72 mld dol., z czego połowę w broni. Niemcy w tym czasie dały 21 mld dol., Francja – 2 mld dol.

O ile jest oczywiste, że Amerykanin z Nowego Jorku umrze za tego z Los Angeles, to już dylemat, czy Hiszpan zrobi to dla Polaka, jest o wiele trudniejszy.

Ale największe wyzwanie ma charakter polityczny. Ameryka to jeden naród, Europa nie. Tymczasem dla budowy sprawnej armii zdolnej oprzeć się Rosji konieczne byłoby zniesienie zasady jednomyślności, jaka dziś obowiązuje w NATO, na rzecz znacznie bardziej sprawnego systemu podejmowania decyzji. Inaczej nawet mały kraj, jak Węgry Viktora Orbána, zablokuje działania wrogie wobec Kremla.

Wspólna unijna obrona niemożliwa bez atomu

Na razie Unia nie może sobie poradzić ze znacznie łatwiejszym wyzwaniem, jakim jest integracja systemów zakupu broni. To branża wykluczona z mechanizmów jednolitego rynku, gdzie każdy rząd podejmuje decyzje na własnych zasadach. Ze względów historycznych nie wiadomo nawet, czy i do jakiego stopnia taki kraj jak Polska zaakceptowałby na swoim terytorium duże oddziały niemieckich wojsk.

To jednak kwestia o wiele szersza. W szczególności nie da się zbudować wiarygodnej obrony europejskiej bez broni jądrowej. Dziś w Unii dysponuje nią tylko Francja. Czy byłaby gotowa objąć gwarancjami atomowymi resztę Wspólnoty? Na to pytanie pada w Paryżu jedynie odpowiedź, że decyzja należy do prezydenta. Zapewne w żywotnym interesie Francji jest obrona Niemiec, ale czy już Polski? Rodzi się w ten sposób też kwestia Wielkiej Brytanii, drugiej potęgi jądrowej wolnej Europy. Gdyby europejska obrona miała się tworzyć wokół Unii, jakie relacje należało zawiązać między Londynem i Brukselą?