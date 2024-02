Piękna opowieść PiS o gotowym projekcie CPK

Na jednego z ojców tego projektu pozuje Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK w latach 2019-2023, który z uporem, przy każdej możliwej okazji, dopytuje, kiedy skończy się audyt oraz dlaczego wstrzymano zaplanowane już inwestycje w ramach CPK i gotowe wnioski na ich finansowanie z Unii Europejskiej. Jednak w pięknej opowieści PiS o gotowym do realizacji, długoterminowym projekcie pojawia się coraz więcej dziur i znaków zapytania. Bezstronni politycznie komentatorzy wskazują na coraz więcej nierealistycznych elementów planowanej budowy.

Skonkludował to Maciej Wild, wykazując, że prawdopodobieństwo ukończenia CPK w 2028 r. wynosiło 15 proc. W debacie publicznej zaczyna przeważać narracja o potrzebie zweryfikowania ambitnych planów i modyfikacji projektu. Dlatego narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości będzie z czasem tracić na wiarygodności.

Czy Donald Tusk wybuduje CPK?

Co wcale nie oznacza, że zyska na tym Koalicja Obywatelska. Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami mówi wyraźnie: „Mogę tutaj dzisiaj, w Morągu, przed wami powiedzieć, że projekt, który nazywa się CPK, przeprowadzimy w interesie Polski, za publiczne pieniądze, policzone co do grosza”, a Maciej Lasek, nowy pełnomocnik rządu ds. CPK, przekonuje: „Dzisiaj nie ma dyskusji, czy CPK powstanie. Dzisiaj jest dyskusja, kiedy i w jakiej konfiguracji”. Jednak pojawia się pytanie, czy osoby, które jeszcze niedawno mówiły o „politycznym, chorym pomyśle”, „megalomanii”, „koncepcji duoportów” i „wielkim zagrożeniu” będą dziś wiarygodne dla wyborców?

Nawet śledząc uważnie wypowiedzi nowego pełnomocnika ds. CPK, nie da się jasno określić, jakie ma zamiary, bo całkiem niedawno na tak postawione pytanie Mateusza Kieruzala z Rynku Lotniczego: „Czy megalotnisko w Baranowie powstanie? Tak lub nie?”, odpowiedział stanowczo „nie”.