Gaza to test dla nowego polskiego rządu

Jak na razie minister Radosław Sikorski trzyma stronę Izraela. 30 stycznia w Berlinie po raz pierwszy odniósł się do wyroku MTS, twierdząc że „reakcja Izraela na odrażający akt terroru, gdy został zaatakowany, nie kwalifikuje się, w mojej ocenie, jako ludobójstwo”. Wiadomo, że Trybunał jeszcze kropki nad „i” w tej sprawie nie postawił i finalny werdykt wobec zarzutu o ludobójstwo przed nami. Ale czy tysiące nagrań i dowodów o izraelskim okrucieństwie nie wystarcza ministrowi do zerwania stosunków dyplomatycznych? Czy to, że najwyższej rangi sędziowie dostrzegli przesłanki świadczące o ryzyku złamania Konwencji o ludobójstwie, nie wystarczy, by Sikorski wezwał Izrael do wstrzymania ognia? Czego minister –słynący w końcu z obrony demokracji i praworządności – potrzebuje jeszcze, by wobec tego rażącego naruszenia prawa międzynarodowego powiedzieć „stop”?

W swojej wypowiedzi Radosław Sikorski również podkreślił, że Polska uznaje w pełni państwowość Izraela, jak i Palestyny. Za tymi słowami powinny jednak iść konkretne działania, jak wzywanie i wywieranie presji na naszych sojusznikach, Stany Zjednoczone, do doprowadzenia do zawieszenia broni i zaprzestania wysyłania broni do Izraela. Ponadto do tej pory znacząca większość deklaracji wsparcia czy też solidarności ze strony Polski na scenie międzynarodowej padała w stosunku do osób po stronie izraelskiej, poszkodowanych atakiem Hamasu z 7 października. Zdaje się, że Sikorskiego nie obchodzi 30 tys. zabitych przez izraelskie wojsko Palestynek i Palestyńczyków. Gdzie żal nad morderstwem 13 tys. dzieci z rąk Izraela? Gdzie apele o dostęp do czystej wody, jedzenia, dachu nad głową, których niejednokrotnie brakuje milionom osób uwięzionych w Strefie Gazy?

Jak wygląda dziś sytuacja w Strefie Gazy

W końcu dane przemawiają same za siebie: mieszkanki i mieszkańcy Gazy stanowią obecnie 80 proc. wszystkich ludzi dotkniętych ekstremalnym głodem na całym świecie. Tylko 14 z 36 szpitali jest w stanie częściowo funkcjonować, a ponad 90 proc. wszystkich budynków edukacyjnych zostało zniszczonych, pozbawiając każde dziecka w Strefie Gazy prawa do edukacji. Wiadomo również, że Izrael w swoich atakach używa broni zakazanej prawem międzynarodowej, w tym bomb kasetowych i fosforowych. Naszym zdaniem powinniśmy otwarcie nazwać sytuację tak, jaką jest – czystką etniczną, ludobójstwem, którego dopuszcza się państwo Izrael.

W apelu do ministra Sikorskiego piszemy: „Zawieszenie broni położyłoby kres bezprawnym atakom wszystkich stron, powstrzymałoby rosnącą liczbę ofiar śmiertelnych w Gazie i umożliwiłoby agencjom pomocowym i organizacjom pozarządowym dostarczenie ratujących życie pomocy, wody i środków medycznych, aby zaradzić ogromnemu poziomowi ludzkiego cierpienia. Umożliwiłoby ono także szpitalom otrzymanie leków, paliwa i sprzętu, których desperacko potrzebują.