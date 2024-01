Marek A. Cichocki: Czy Polska dokona drugiego skoku cywilizacyjnego?

Dwa pokolenia wolności przyzwyczaiły się do świata, w którym sprawy zawsze posuwają się do przodu i żyje się nam wyłącznie coraz lepiej. Co gorsza, wielu uwierzyło, że dzieje się tak niezależnie od stanu państwa czy jakości polityki. To błąd.