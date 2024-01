Trwające już kilka tygodni protesty polskich transportowców to także konsekwencja pewnych przewag konkurencyjnych firm ukraińskich, które mają niższe koszty (m.in. pracy czy paliwa) i nie muszą spełniać takich wymogów, jak firmy z państw UE.

Na tle Unii Europejskiej Ukraina to państwo relatywnie biedne: przed 2022 r. ukraiński PKB na głowę z uwzględnieniem różnic w sile nabywczej stanowił ok. 30 proc. średniej UE. Zatem nawet bez rosnących każdego dnia strat wojennych Ukraina w UE stałaby się największym biorcą unijnych funduszy w ramach polityki spójności. Bez zmiany zasad tej polityki byłoby to w olbrzymim stopniu kosztem Polski. Skutki odczułyby polskie samorządy czy przedsiębiorstwa, a pośrednio – wszyscy Polacy. Przesunięcie transferów dotyczyłoby także wspólnej polityki rolnej i polskich rolników.

Tylko na tych przykładach widać, że wejście Ukrainy do UE w wymiarze gospodarczym byłoby dla Polski mniej więcej tym, czym dla Unii było rozszerzenie w latach 2004–2007, w tym m.in. o Polskę. I tak jak w przynajmniej kilku ,,starych” państwach UE tamto rozszerzenie, delikatnie pisząc, nie wzbudzało entuzjazmu, tak należy liczyć się z tym, że i w Polsce (i nie tylko) może być podobnie z ewentualną akcesją Ukrainy.

Co możemy zrobić, by jak najwięcej zyskać na Ukrainie w Unii Europejskiej

Jednak bezpieczeństwo i jak najstabilniejsza sytuacja polityczna w bezpośrednim sąsiedztwie Polski musi być traktowana jako zdecydowanie ważniejsze niż partykularne interesy danej grupy społecznej czy zawodowej. Ale i te ostatnie nie powinny być ignorowane; należy pamiętać, że świadoma swoich potrzeb, dobrze zorganizowana grupa interesu może wywierać faktycznie znacznie większy wpływ polityczny, niż wynikałoby to z jej liczebności czy też znaczenia dla gospodarki państwa. Poza tym, zawsze znajdą się partie i politycy, którzy zechcą stać się obrońcami polskich… – i tutaj można wstawić nazwę danej grupy interesu.

Zatem, stawiając po raz kolejny klasyczne pytanie: co robić? Po pierwsze, odpowiednio wcześniej identyfikować potencjalne konflikty interesów polskich branż z ich odpowiednikami ze strony ukraińskiej. I to bez czekania na dalsze postępy w integracji Ukrainy z Unią Europejską, bo te sprzeczności już się pojawiają, co jest następstwem dotychczasowej współpracy i wsparcia Unii dla Ukrainy. Po drugie, nie czekać na ,,wybuch” danego konfliktu interesów, ale próbować go ,,rozbroić” – rozwiązać albo przynajmniej załagodzić – odpowiednio wcześniej. Tak, aby partykularne interesy jakiejś branży nie miały zbyt dużego wpływu na decyzje o znaczeniu dla całego państwa.