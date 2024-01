Jeśli przychody z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczyły 120 000 zł, przedsiębiorca może opłacać obniżone składki, proporcjonalne do dochodu przez maksymalnie 36 miesięcy. Ważne jest to, że do okresu 36 miesięcy wlicza się okres korzystania z Małego ZUS.

Oznacza to, że obecnie wakacje od ZUS wynoszą aż trzy i pół roku! Jeśli kolejne „wakacje od ZUS” będą wynosiły jeden miesiąc na rok, to w ciągu 35-letniej aktywności zawodowej przedsiębiorca zyska nawet trzy kolejne lata zwolnienia z odprowadzania składek. Jeśli natomiast wyniosą trzy miesiące na rok, to w ciągu 35-letniej aktywności zawodowej przedsiębiorca zyska nawet dziewięć lat. Wprowadzanie coraz to nowych ulg składkowych, to stopniowy demontaż systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców.

Niebezpieczeństwo upowszechnienia nietypowego zatrudnienia

Po drugie, propozycja rządu to także pogłębianie istniejących problemów na rynku pracy. Z jednej strony, wypełniając zobowiązania wynikające z tzw. kamieni milowych w ramach KPO, mamy przed sobą obowiązek pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych, a z drugiej, otwieramy szeroko drzwi dla dalszego pogłębiania „atrakcyjności” jednoosobowej działalności gospodarczej kosztem umów o pracę. To tylko utrwali i tak znaczącą segmentację rynku pracy w Polsce. Nie można nie dostrzegać tych konsekwencji.

I kolejne spostrzeżenie. W naszej ocenie osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą miały motywacji do rozwoju, do poszerzania skali swojej aktywności biznesowej, do zatrudniania nowych osób. Przedsiębiorcy często mówią, że „tworzą miejsca pracy”. Pozostawiając na boku dyskusję, kto tak naprawdę tworzy miejsca pracy, czy jesteśmy pewni, że ktoś, kto ma wakacje od składek, będzie chciał zatrudnić u siebie pracownika, tracąc jednocześnie te wakacje? Jeśli już, to zwiąże się z tą osobą w relacji B2B, ale czy o to nam chodzi?

Według prognoz danych Zakładu Ubezpieczeń obecni 40-latkowie prowadzący firmy dostaną w najlepszym przypadku najniższe emerytury

Idąc dalej, to przecież będzie nieuczciwa konkurencja, jeśli na rynku będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z prezentem w postaci wakacji składkowych i mikroprzedsiębiorcy uczciwie zatrudniający na podstawie umowy o pracę jedną lub kilka osób, a nie mający możliwości skorzystania ze składowych wakacji. Co zrobią ci drudzy? Czy czasami nie zaczną uznawać siebie za pożytecznych idiotów i zaczną szukać sposobów na poprawę swojej sytuacji, np. poprzez wypychanie pracowników na B2B? Raczej nietrudno wyobrazić sobie taki scenariusz.