Gdy cena diesla niebezpiecznie zbliżyła się do psychologicznej granicy 10 zł za litr, stało się to dla szefa rządu tykającą bombą – zarówno polityczną, jak i gospodarczą. Polityczną, bo ON i benzyna – w przeciwieństwie np. do chleba czy wędlin – to towar mocno wystandaryzowany, którego cenę łatwo zapamiętać i porównywać ze stawkami z przeszłości, a to działa na wyobraźnię wyborców.

50-proc. skoku stawek diesla i benzyny Donald Tusk nie mógł więc ignorować. Zwłaszcza że nic nie wskazuje na to, by walczący prezydent Trump i reżim ajatollahów szybko wrócili do rozumu i przerwali bezsensowną wymianę ciosów, która żadnej ze stron nie przynosi korzyści, a świat wpycha w kryzys energetyczny podobny do tego z lat 70. W wymiarze politycznym Tusk nie miał więc wyjścia i musiał sięgnąć po narzędzia, które są w jego zasięgu.  

Bolesna dziura w budżecie

Obniżka akcyzy i VAT na paliwa i rezygnacja z części dochodów budżetu są jednak dla państwa bolesna. Deficyt finansów publicznych przekracza 6 proc. PKB i każdy utracony z powodu obniżki podatków złoty to złoty, którego nie będziemy mogli wydać na ochronę zdrowia czy obronność.

I dodajmy, że to złoty po wymianie na dolary trafiający na konta zagranicznych producentów ropy naftowej. A ich rząd Polski nie obciąży przecież podatkiem od zysków nadzwyczajnych.

Co gorsza z „czasowych” obniżek podatku trudniej się wycofać, niż je wprowadzić. W 2027 r. będą wybory, więc jeśli wojna w Zatoce Perskiej potrwa wiele miesięcy, napięcia budżetowe będą tylko rosły. 

Co z oszczędzaniem paliw?

Cięcie podatku i sztuczne obniżanie ceny oznaczają też ograniczenie motywacji do oszczędzania paliwa przez konsumentów. W czasie kryzysu energetycznego to ryzykowna strategia.

Wojna w Zatoce z dnia na dzień pozbawiła przecież świat aż jednej piątej dostaw ropy naftowej. Biorąc pod uwagę zniszczenia wojenne w instalacjach naftowych w tamtym regionie, światowy deficyt paliw potrwa miesiące, albo i lata.

Może więc lepiej uświadomić konsumentom, że paliwa długo pozostaną drogie i pora je oszczędzać, np. przesiadając się z osobówki do transportu publicznego?

Inflacja przeniesiona w czasie

W trakcie i po pandemii rząd PiS ćwiczył „czasową”, bardzo kosztowną dla państwa, obniżkę podatków na żywność i paliwa, a także mrożenie cen energii, z których z przyczyn politycznych trudno mu się było wycofać.

Bo tamta i obecna obniżka to tylko „ścięcie” aktualnego poziomu inflacji i przeniesienie go w przyszłość. Rozbrajając więc z wyprzedzeniem tę gospodarczą bombę, dziś być może fundujemy sobie kłopoty w przyszłości.

A może akcja CPN jest przedwczesna?

Zwłaszcza że przed wybuchem wojny w Zatoce inflacja w kraju była poskromiona. W lutym sięgała 2,1 proc. r/r, a więc nawet poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc.. W piątek dowiemy się, jak bardzo z powodu eksplozji cen paliw wzrosła w marcu.

Zdaniem ekonomistów mamy tu pewien zapas i jeśli drogie paliwa nie zakorzenią się w cenach innych produktów, to inflacja może w perspektywie kilku miesięcy sięgnąć około 3,5 proc.. A to jest na skraju przedziału tolerancji banku centralnego.

To o tyle prawdopodobne, że od poprzedniej erupcji inflacji, która zaledwie trzy lata temu sięgnęła 18,4 proc., konsumenci nie szaleją z wydatkami i odkładają na czarną godzinę. 

Ryzykowne „ulepszanie” rynku

Rząd wprowadza przy tym urzędową kontrolę cen paliw, a wyłączanie mechanizmów rynkowych jest zawsze ryzykowne. Przekonał się o tym w czasie pandemii Viktor Orban, a przed wyborami w 2023 r. Daniel Obajtek. W obu przypadkach ręczne ograniczanie cen benzyny i diesla skończyło się brakami na stacjach.

Oby więc skrót hasła tej akcji „Ceny Paliwa Niżej” nie stał się niezamierzonym proroctwem. Starsi z naszych czytelników na pewno pamiętają PRL i kolejki do suchych dystrybutorów na stacjach CPN.

