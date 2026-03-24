Naturalne paliwo ze słońca i wiatru, za które w przeciwieństwie do ropy i gazu nie musimy płacić, bardzo martwi Przemysława Czarnka
Wieczór, środek tygodnia, stacja benzynowa po prawej stronie Wisły w Warszawie. Pustki przy dystrybutorach. Na „witaczu” 7,74 zł za litr diesla. W weekend 8,04 zł, w poniedziałek już 8,64 zł, a we wtorek 8,89 zł za litr „zwykłego” ON. Ten „premium” w poniedziałek przebił barierę 9 zł, a dzisiaj, czyli we wtorek drażni ceną 9,29 zł/l. I nic dziwnego, skoro w piątek ceny diesla cargo pobiły rekord w Europie. Polscy kierowcy jakby słabiej cisną pedał gazu. Jeszcze 50 groszy, a stanie się cud i zaczną przestrzegać limitu 50 km/h.
Na ustach świata wąska, ledwo 30-kilometrowa cieśnina Ormuz. Wszyscy przypominają sobie lekcje geografii, z których Donald Trump najwyraźniej zwagarował. Inaczej przecież nie rozpocząłby „wojny bez strategii” jak nazwał ją „The Economist”. To było do przewidzenia, że Iran w odwecie bez trudu zatka tam globalny kanister, jakim jest Zatoka Perska, podbijając ceny paliw – od Tokio, przez Warszawę, po Waszyngton i Los Angeles.
Analitycy Oxford Economics wskazują, że m.in. w strefie euro może dojść do „łagodnej” recesji, jeśli kryzys naftowy w Zatoce Perskiej się przedłuży...
Ropa szaleje. Na wykresie co chwila jak nie 90, to 120 czy 105 dol. Baryłka za „przedwojenne” sześćdziesiąt parę dolarów to już tylko rzewne wspomnienie. Gaz, którego skroplona wersja nie może się wyrwać z Kataru w świat, też mocno w górę.
Kryzys energetyczny zagląda światu głęboko w oczy. Już drugi raz, zaledwie cztery lata po ataku Putina na Ukrainę. Tymczasem Hiszpania, którą wyśmiewano rok temu po blackoucie, który zaczął się od „niestabilnej” fotowoltaiki, właśnie dzięki niej może gwizdać na kryzys. Tylko w 7 proc. jej energetyka jest zależna od gazu, a nie w 90 proc., jak równie mocno skąpana w słońcu Italia.
Każda megawatogodzina energii wyprodukowanej z wiatru lub słońca to mniejsze zapotrzebowanie na import gazu, co zwiększa odporność systemu. A pieni...
Będąc nie tak dawno w Neapolu ze zdumieniem odkryłem, że panele fotowoltaiczne na dachach to tam zjawisko rzadsze od Ferrari czy Lamborghini na ulicy, choć paliwo leje się za darmo prosto z nieba. W porównaniu z Włochami nawet zdecydowanie mniej słoneczne kraje środkowej i północnej Europy wyglądają jak eldorado OZE.
Naturalne paliwo ze słońca i wiatru, za które w przeciwieństwie do ropy i gazu nie musimy płacić, bardzo martwi Przemysława Czarnka. Po namaszczeniu go na kandydata PiS na premiera, wybraniec prezesa Kaczyńskiego oświadczył, że „OZE-sroze”. I zapowiedział demontaż fotowoltaiki z dachu swojego domu. Skoro już za panele zapłacił i dają mu teraz prąd za darmo, to czyni byłego ministra edukacji murowanym kandydatem do Ig Nobla w dziedzinie logiki.
Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, wywołał burzę swoimi słowami o odnawialnych źródłach energii. Choć polityk sam posiada instalację fot...
Ze zdumieniem przeczytałem też lamenty branży motoryzacyjnej, że ceny używanych aut elektrycznych spadają mocniej niż spalinowych. Nowe e-pojazdy też tanieją. Czyż to nie doskonała okazja do zakupów i uniezależnienia się od skutków geopolitycznych szaleństw przeróżnych ajatollachów, Trumpów i Putinów?
Ja w każdym razie mam już w ogródku stację benzynową. Fotowoltaiczną. Stoi tam i dostarcza kilowaty do domu, i to z nadwyżką. Może to czas wreszcie rozejrzeć się za „elektrykiem”?
Przed polskim lotnictwem kolejne lata dynamicznego rozwoju, które wymagają jednak czegoś więcej niż tylko entuzj...
Premier, inaczej niż na początku kadencji, już interesuje się przemysłem zbrojeniowym. Ze względu na nasze bezpi...
Dlaczego w Unii Europejskiej nie możemy pozwolić sobie na powielanie narracji o końcu starego porządku świata –...
Może wielu zapomniało, że żywność drożała o 24 proc. r/r zaledwie trzy lata temu. Dlatego autor skrzydlatych słó...
